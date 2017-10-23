Любовная совместимость имен

23.10.2017 08:55

Как же часто люди ошибаются при выборе своей второй половинки. А кто-то долгое время посвящает поиску идеального спутника жизни. Решить сердечный вопрос и найти подходящего человека для создания серьезных отношений в наше время очень легко.

На борьбу с несправедливостью судьбы встали астрология, нумерология, хиромантия и другие эзотерические науки, позволяющие заранее узнать любовную совместимость мужчины и женщины. Предлагаем вам определить, подходите ли вы и ваша вторая половинка друг другу по имени. С помощью совместимости имен можно легко выявить будущее любой пары.

Чтобы проверить совместимость имен в любви, вам потребуется взять ручку и листок бумаги в клеточку. Напишите свои полные фамилию, имя и отчество. Каждая буква должна находиться в отдельной клеточке. Под своим именем напишите ФИО своего любимого человека так, чтобы первая буква его фамилии начиналась под первой буквой вашей фамилии, первая буква имени — под первой буквой вашего имени и так далее. Приведем пример с двумя именами:

И В А Н О В А М А Р И Я И Л Ь И Н И Ч Н А

П Е Т Р О В С Т Е П А Н О Л Е Г О В И Ч

Совместимыми имена являются в следующих случаях:

Если большинство букв в вертикальном ряду совпадают по принципу гласная-согласная. В приведенных выше именах это, к примеру, первые буквы фамилии (И и П).

Если есть совпадения букв в вертикальных рядах (к примеру, О и О).

Если количество букв в имени, фамилии и отчестве мужчины и женщины примерно одинаковое (допускается разница не более одной буквы). В приведенном примере фамилия женщины на одну букву больше, чем фамилия мужчины — это говорит о хорошей совместимости в любви.

Если фамилии, имена и отчества начинаются с гласных букв или согласных. В данном примере совпадают только буквы имени.

Если в ФИО мужчины есть хоть одна буква, которая в большом количестве встречается в ФИО женщины. В приведенном случае, наиболее часто в ФИО женщины встречается буква И. Она присутствует в отчестве мужчины — это хороший знак.

По этим критериям и можно определить любовную совместимость в паре. Если в во всех приведенных параметрах расчета совместимости ФИО в паре совпадают, то этот союз можно считать счастливым и крепким. Но даже одно совпадение указывает на хорошую совместимость.

Если же ни по одному параметру имена не совпали, то это свидетельствует о дисгармонии в паре. Такой союз вполне может быть долгим и крепким, вот только партнеры не будут понимать друг друга, что в конечном счете это приведет либо к расставанию, либо, вполне возможно, к невыносимому браку.

С помощью данной методики расчета совместимости по имени, можно определить и характер отношений. В паре главенствовать будет тот, у кого больше букв в ФИО. Равноправие царит в тех парах, где примерно равное количество гласных букв. Чем меньше гласных букв в ФИО, тем меньший вес в союзе будет иметь человек.

Совместимость по имени позволит вам определить будущее ваших отношений и сделать соответствующие выводы. Конечно, не стоит всецело доверять данному расчету. Помните, что даже самые разные по характеру люди могут счастливо прожить друг с другом не один десяток лет. Вот только судьба их будет постоянно испытывать на прочность и на силу чувств. Партнерам в таких союзах приходится подстраиваться друг под друга и долго искать общий язык. Если же в паре хорошая совместимость, то влюбленным намного легче создать счастливый брак. Их семейному благополучию ничего не сможет помешать. Какой путь выберите вы, решать только вам

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на dailyhoro.ru