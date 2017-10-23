Пігментні плями: лікуємось від напасті

23.10.2017 18:00

Засмага, недосип, погане харчування, міцний чай - в сукупності це призводить до виникнення пігментних плям на руках, обличчі, тілі. Як їх позбутись? Читайте у "Країні здоров'я".