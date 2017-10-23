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Пігментні плями: лікуємось від напасті
23.10.2017 18:00
Засмага, недосип, погане харчування, міцний чай - в сукупності це призводить до виникнення пігментних плям на руках, обличчі, тілі. Як їх позбутись? Читайте у "Країні здоров'я".
Теги: Донбасс, здоровье, кожа
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