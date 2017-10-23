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Пігментні плями: лікуємось від напасті

23.10.2017 18:00
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Пігментні плями: лікуємось від напасті

Засмага, недосип, погане харчування, міцний чай - в сукупності це призводить до виникнення пігментних плям на руках, обличчі, тілі. Як їх позбутись? Читайте у "Країні здоров'я".

Встановити причину появи пігментних плям буває досить складно тому для цього проводять спеціальні аналізи, зокрема на гормони так як у жінок це є першопричиною виникнення плям.

Якщо причиною появи ваших пігментних плям були ліки (наприклад, контрацептиви) або ж косметичні засоби, то лікар порекомендує поміняти засоби догляду за собою і спосіб запобігання від вагітності; крім того, незайвим буде прийом полівітамінів і нормалізація обміну речовин. Якщо ж зі здоров’ям все гаразд, то лікування пігментних плям буде симптоматичним.

Залежно від вираженості пігментації, фахівець може призначити особливі препарати, які безпосередньо впливають на вироблення меланінів.

Такі кошти є сильнодіючими, і застосовувати їх потрібно строго за рецептом, щоб уникнути більш серйозних проблем, ніж гіперпігментація. Лікар же порекомендує аптечні засоби UF-фільтрами, якими необхідно буде користуватися кожен раз, виходячи на вулицю – і влітку, і взимку. Крім того, можуть знадобитися деякі салонні процедури: оскільки плями з’являються на самому верхньому шарі шкіри, то глибоке відлущування може зробити їх світліше, або змусити зникнути зовсім. Хімічний пілінг, кріотерапія, лазерне відбілювання, фототерапія здатні допомогти впоратися з проявами гіперпігментації.


Теги: Донбасс, здоровье, кожа
 
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