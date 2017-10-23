Список продуктов, которые улучшают память

23.10.2017 09:30

Правильное и сбалансированное питание – это залог здоровья. Есть несколько продуктов, которые положительно влияют на способность запоминать новую информацию и концентрироваться. Их точно стоит добавить в свой рацион.

Рыба

В первую очередь вам стоит добавить в свой рацион жирную рыбу (например, лосось и сардины). Она содержит Омега-3 жирные кислоты для оптимального функционирования мозга и витамин D для предотвращения развития недоброкачественных опухолей.

Черника

Черника может улучшить или отсрочить кратковременную потерю памяти. Эти ягоды богаты антиоксидантами, которые стимулируют познавательную функцию мозга. Для положительного результата достаточно потреблять две чашки черники в неделю.

Кофе

Отличная новость для кофеманов – кофеин может способствовать кратковременному повышению концентрации и памяти, а также влиять на возрастное снижение когнитивных функций. Кроме этого, ученые пришли к выводу, что люди, которые пьют кофе, имеют на 65% меньше шансов на развитие болезни Альцгеймера, чем те, кто отказывает себе в этом удовольствии.

Орехи

Витамин Е способен предотвратить снижение когнитивных функций. Особое внимание стоит обратить на миндаль, который, кроме витамина Е, содержит еще и кальций.

Оливковое масло

Оливковое масло содержит полифенолы, мощные антиоксиданты, которые могут предотвратить и, в некоторых случаях, остановить болезни, связанные с возрастной потерей памяти. Это еще один повод заменить привычное подсолнечное масло на оливковое.

Источник: https://from-ua.com