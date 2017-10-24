11 повседневных привычек, разрушающих наш мозг

24.10.2017 19:55

Единственный орган в нашем теле, который думает, часто является органом, о котором мы думаем меньше всего.

Наш мозг – самая важная часть нашего тела, которая контролирует все, что мы делаем: как дышим, ходим, едим и спим.

Это центральный процессор всех функций тела, орган, анализирующий то, что мы видим и слышим, вдыхаем и чувствуем. Именно здесь возникают химические реакции, когда мы влюбляемся.

Однако некоторые наши повседневные привычки могут повреждать и разрушать мозг. Вот, что нужно избегать, чтобы сохранить здоровье нашего мозга.

Что вредно для мозга

1. Привычка не завтракать.

Многие люди из-за недостатка времени не успевают или предпочитают не завтракать. Однако завтрак – это важный прием пищи, потому что он влияет на нашу производительность, выносливость и эмоциональное состояние.

В первые часы после пробуждения наш мозг нуждается в питательных веществах после долгого голодания. Если вы не снабжаете мозг энергией, он начинает использовать запасы и будет прилагать дополнительные усилия, чтобы правильно функционировать.

Отсутствие завтрака может привести к упадку энергии, потере концентрации и памяти, плохому настроению, недостаточной физической и интеллектуальной активности.

2. Курение

Мы знаем, что сигареты вредны, но подозревали ли вы о том, что никотин в сигаретах уменьшает приток кислорода к мозгу и сокращает мозговое вещество? Более того, длительное усыхание мозга может привести к болезни Альцгеймера.

Кроме всего прочего, гетероциклические амины, которые вырабатываются во время курения, мешают воспроизводству ДНК, что ведет к мутациям, вызывающим раковые клетки.

3. Избыток сладкого

Любовь к сладкому, изделиям из белой муки, жареной пище и полуфабрикатам и в то же время недостаток фруктов, овощей и клетчатки в питании приводит к накапливанию вредных веществ в организме.

Это повышает риск развития опухолей, наносит вред иммунной системе, вызывает недостаточность питательных веществ и мешает неврологическому развитию.

4. Недосыпание

Сон необходим для физического и умственного здоровья. Человеку нужно 8 часов сна, чтобы мозг мог отдохнуть, а клетки могли обновляться.

Известно, что мозг очищается от токсинов во время фазы глубокого сна. В то же время недостаток сна ускоряет гибель клеток мозга, что ведет к ухудшению памяти, усталости и плохому настроению.

5. Переедание

Когда мы едим больше того, что нам нужно, в нашем организме накапливаются остаточные вещества в форме жиров, и это ведет к атеросклерозу сосудов мозга, что влияет на его работу.

Плохая работа мозга

6. Злоупотребление алкоголем

Алкоголь разрушает органы, и в первую очередь нервную систему, печень и сердце, а также влияет на химические реакции в мозге.

Алкоголизм убивает нервные клетки и замедляет скорость передачи нервных импульсов.

7. Стресс

Стресс оказывает множественное воздействие на нервную систему, уменьшая психическую работоспособность. Кроме того, это повышает риск инфаркта и инсульта.

8. Привычка накрывать голову во сне

Когда вы накрываете голову одеялом, это повышает концентрацию углекислого газа и снижает количество кислорода, что оказывает пагубное воздействие на мозг.

9. Умственное напряжение во время болезни

Работать или учиться во время болезни вредно, потому что энергия организма направляется на выздоровление.

Умственное напряжение в этот период снижает вашу работоспособность и ослабляет иммунную систему. Все это является прямой дорогой к другим видам болезней.

10. Скука

Ваш мозг, как и мышцы нуждается в упражнениях. Если вы его не стимулируете, он съеживается.

Интеллектуальные разговоры, чтение книг, решение головоломок тренирует ваш мозг, повышает способность к обучению, улучшает память и реакцию на стимулы.

11. Молчание

При устном общении задействованы иные части мозга, чем при письменном. Если вы редко разговариваете с другими людьми, вы не тренируете эту область мозга. Люди созданы для общения, и его недостаток вызывает депрессию и тревогу.







Источник abcfact.ru.