Осторожно, развод! ТОП-10 автомобильных подстав в Украине

25.10.2017 08:40

С каждым годом все больше автомобилистов сталкиваются с автоподставами. Актерским способностям мошенников можно только позавидовать. Жулики стараются играть на дороге по-крупному — и ноги-руки отдавленные показывают, и дорогие хронометры разбитые демонстрируют.



До сих пор самыми распространенными видами автоподстав являются:



- искусственное ДТП с участием дорогостоящей машины;



- уловки с оформлением европротокола ДТП вне места происшествия;



- подставной сбитый пешеход со своими же свидетелями на месте.



Но изобретения не стоят на месте, и мошенники продолжают изобретать новые способы развода автомобилистов. Чтобы вовремя распознать автоподставу, следует знать на что обращать внимание.



UBR.ua решил расспросить юристов о самых распространенных мошеннических схемах на украинских дорогах и способах их избежать.



1. Прыжок пешехода на машину

Здесь все просто — автомобиль жертвы подъезжает к наземному переходу, пропускает пешеходов, а когда все перешли и авто снова начинает движение, под колеса внезапно прыгает мошенник. Притворяется, что его сбили и валяется перед капотом. Тут как тут появляются подставные свидетели, которые видели, как его «сбили». И начинается вымогательство средств для решения дела.



Часто, мошенники паркуют свою машину прямо перед переходом, чтобы закрыть водителю обзор тротуара, на котором выжидает подставной пешеход.



«Очень часто, главный персонаж представляется сотрудником правоохранительных органов и соглашается разойтись мирно, если ему оплатят, к примеру, ремонт разбитых элитных часов», — рассказал UBR.ua партнер ЮК «Наказ» Арсений Салалайко.



2. Подстава собственного авто

Еще одна из очень распространенная подстава чаще всего используется в плохую погоду. В ней также нет ничего хитрого: автомобиль осуществляет обгон, подрезает авто и резко останавливается перед жертвой. Та, не успев сориентироваться и затормозить (при этом нарушив пункт 13.1 ПДД — не соблюдение безопасной дистанции), врезается в «подставной» автомобиль. Далее выходит злой водитель и начинает «прессовать» водителя.



Как заметила нам адвокат ЮКК «Де-Юре» Алена Берназ, здесь ситуация усугубляется тем, что жертва такого развода формально нарушает пункт 13.1 ПДД — не соблюдение безопасной дистанции, и мошенники непременно будут давить на этот факт.



3. ДТП с дорогим автомобилем

В этой методике подход мошенников более замысловатый. Автомобиль представительского класса следует за вами вплотную, затем вы слышите удар по корпусу своей машины. Обычно пассажир автомобиля мошенников бросает какой-то предмет в бампер вашей машины. Если жертва останавливается, выбегает несколько человек с претензиями и криками, что им повредили автомобиль.



При создании искусственного ДТП, мошенники уговаривают жертву уехать с места аварии в более тихое место и оформить все по европротоколу. Причины придумывают разные: давят на жалость, спящий ребенок в машине и т.д.



«После того как участники ДТП оставили место происшествия, мошенники сообщают своей жертве, что сумма ущерба составляет более 50 тыс. грн. и в таком случае, необходимо вызывать полицию. Но делают аккуратный акцент на том, что за оставление места ДТП, лишают прав на срок до 1 года. И жертвы мошенников, обычно, легко соглашаются отдать жуликам все деньги», — говорит Арсения Салалайко.



4. Сбитый ребенок на парковке

Эту методику мошенники используют в основном на парковках супермаркетов. Вы выходите из магазина, садитесь в автомобиль и начинаете сдавать назад. В этот момент слышите глухой удар сзади. Выходите, а под колесами подросток в бессознательном состоянии.





«К вам тут же подлетает условный «дедушка» сбитого с криками, что вы наехали на ребенка. Тот лишь немного приподнимается, держась за голову, и очень натурально изображает искалеченного. А его «родственники» предлагают решить вопрос по-хорошему, не вызывать полицию, а дать денег на лечение», — рассказала Алена Берназ.



5. Уступи дорогу

В этой схеме участвуют две машины мошенников. Вы двигаетесь по левому ряду, сзади вас настигает автомобиль начинает сигналить и моргать фарами, чтобы уступили дорогу. Вы начинаете перестраиваться правее и в этот момент второй автомобиль, находящийся в «мертвой зоне», цепляет вас в правый борт. Понятно, что первый автомобиль уезжает, а второй просит вас остановиться на обочине. Дальнейшие действия мошенников очевидны.



6. Уступи дорогу-2 (с наждачной бумагой)

Схема та же, что и в первом случае, только на этот раз обойдется без реального ДТП. В машину жертвы просто бросят бутылкой, чтобы вы услышали звук удара. После того, как вы выполните истерические требования мошенников остановиться, один из злоумышленников будет вас отвлекать, другой нанесет «потертости» наждачной бумагой в нужных местах.



«Как правило, если жертва мошенников упоминает о страховой компании, мол, они все компенсируют, мошенники тут же уезжают. Поскольку для них это риск быть раскрытыми», — заметил Арсений Салалайко.



7. Подставляя задний бампер (задний ход)

Существует еще один вариант подставить машину. Простой, но эффективный. Мошенники включают задний ход (или просто скатываются назад) и въезжают вам в передний бампер, например, на светофоре. Затем выходят и начинают обвинять вас в совершении ДТП и предлагают решить вопрос по-хорошему, не вызывая полицию.



8. Спортсмен

В этом случае, автомобиль жертвы подъезжает к пешеходному переходу, у обочины ждут двое молодых людей, которые, вроде бы, не собираются переходить дорогу. Однако, как только вы начинаете пересекать переход, они резко начинают идти и слегка бьют чем-то автомобиль.



Затем жертву начинают обвинять, будто только что она переехала ногу крутому спортсмену, у которого скоро очень важное соревнование, с очень большим гонораром. Разумеется, теперь он не сможет в нем участвовать из-за травмы. И снова жертве предлагают решить вопрос по-хорошему, не вызывая полицию.



Новые подставы

Недавно в Украине появилась еще одна, совершенно новая методика. Правда, рассчитана она больше на водителей большегрузных автомобилей.



Мошенники расставляют по обочинам дороги манекены, которых при проезде автомобиля мошенник веревкой втаскивает под колеса. Водитель же считает, что сбил именно человека.



Дальнейшие события разворачиваются по одному из двух сценариев:



Если водитель тормозит и выходит осмотреть место происшествия и пострадавшего, мошенники быстро обчищают кабину грузовика, унося все ценное.



Если же шокированный водитель продолжает движение, мошенники начинают погоню с требованием остановиться. Когда жертва останавливается, начинают ей угрожать свидетелями и вымогают деньги за «молчание».



Все более популярна схема, когда в неудобном для объезда месте ставят дорогую иномарку с заранее нанесенной царапиной, помятым бампером или треснувшим боковым зеркалом. Жертву выбирают тщательно, и часто выбор падает на женщину на престижной машине.

В момент, когда она пытается объехать препятствие, мошенник бросает что-то легкое в автомобиль жертвы. Большинство водителей на этот звук не реагируют, но после этого «потерпевший» настигает своего «обидчика» и предъявляет ему претензии.



При этом мошенник убедительно оперирует статьями законов и пунктами ПДД, обвиняя, что вы покинули место ДТП и по решению суда будете лишены водительских прав, но если вы заплатите, то можно расстаться мирно.



«Выбирают жертв на приличных, но не очень дорогих иномарках, так как жертва должна быть достаточно наивная, чтобы ее можно было запугать и в то же время у нее должно быть достаточно денег, чтобы могла рассчитаться. Редко мошенники работают с жертвами, когда в салоне кроме водителя еще несколько человек. Лишние свидетели ни к чему, тем более запугать одного человека намного легче», — рассказала нам Алена Берназ.



Как отвадить мошенников

Чтобы не стать жертвой автоподстав, прежде всего в подобных случаях юристы советуют звонить 102. Пока полиция едет к месту мнимого ДТП, нужно заручиться поддержкой свидетелей (хорошо, если они есть). Спросить, что они видели, и обязательно взять номера их телефонов. Еще водителям советуют не жалеть денег на видеорегистраторы.



В подобных случаях видеозапись может служить доказательством вашей невиновности. Часто мошенники, узнавая, что их записал видеорегистратор, уезжают, даже не дождавшись приезда полиции.



«В любых сомнительных ситуациях на дороге, доставайте телефон и снимайте все произошедшее, в том числе лица участников ДТП, машины и номера. Даже оформляя европротокол, ни в коем случае не покидайте место ДТП. А так же обязательно вызывайте полицию на место происшествия», — советует Арсений Салалайко.

Источник Карачун.