Реформа здравоохранения в вопросах и ответах

25.10.2017 18:56

Верховная Рада проголосовала за медицинскую реформу. Какие изменения ожидают украинцев? Эксперты подготовили ответы на вопросы, которые возникают у обычных граждан.

Зачем нужна реформа?

Украина тратит на медицину 4% ВВП, что значительно больше, чем любая страна с аналогичным уровнем доходов. Треть этих средств фактически теряется - из-за содержания ненужных помещений, неэффективного использования, коррупции. Лечиться же украинцы вынуждены за собственный счёт.

Согласно результатам исследования GfK Ukraine, 18 миллионов украинцев ходят в больницы ежегодно, а 93% из них платят в этих больницах из собственного кармана.

А продолжительность жизни граждан нашей страны, которая является определяющим показателем уровня здравоохранения, одна из самых низких в Европе. Украина занимает 104 место среди 183 стран.

Что значит «деньги ходят за пациентом»?

До сих пор сумма, которая выделялась на конкретное заведение, зависела не от количества больных и их потребностей, а от физических размеров больницы (которую надо отапливать, ремонтировать и т.п.), числа работников и - главное - количества койко-мест.

Теперь государство будет выделять средства на каждого пациента. Фактически, это будет заставлять врачей повышать квалификацию и конкурировать - что только на пользу в борьбе за здоровье пациентов. Если у врача будет меньше пациентов, соответственно, его зарплата будет меньше.

Где теперь получать медицинские услуги?

Чтобы получать медицинские услуги, украинцам нужно выбрать врача. Это можно сделать независимо от своего места проживания, независимо от того, где врач работает - в поликлинике, частной клинике или имеет собственную практику.

Как выбрать врача?

Врача следует выбирать на своё усмотрение. В зависимости от того, насколько вы довольны его услугами (качеством, знаниями, внимательностью, вежливостью и т.п.) и удобством.

Естественно, что на первых этапах реформы граждане при выборе семейного врача будут опираться в основном на собственный опыт, личные впечатления и рекомендации знакомых. Однако со временем будет появляться всё больше объективной информации для выбора или смены семейного врача.

Когда можно записываться к врачу?

Как можно быстрее. Реформа первичного звена заработает в Украине с 1 января 2018 года. В зависимости от готовности областей, определят и время начала приписной кампании. От того момента кампания будет длиться постоянно, но желательно сделать свой выбор как можно быстрее, чтобы ваше решение повлияло на объём финансирования соответствующего врача.

Семейные врачи составят так называемое первичное звено. Если врач не сможет помочь вашей проблеме, он должен направить пациента на специализированное звено (окулисты, стоматологи, нефрологи, дерматологи и др.). На первых этапах медицинской реформы к специалистам можно будет обращаться напрямую, без направления от врача.

Как оформить договор с врачом?

Пациент и врач будут подписывать декларацию об обслуживании - это будет быстрый и удобный для пациента процесс. В документе указывают реквизиты сторон: основные данные о пациенте (имя, фамилия, дата рождения, контактные данные, номер паспорта), о враче (имя, фамилия, информация об образовании и квалификации, контактные данные), а также о заведении, где работает врач, или врач с частной практикой (код, информация о лицензии).

Порядок оказания медицинской помощи будет определять обязанности врача и то, какую именно первичную медицинскую помощь гарантировано предоставят пациенту и оплатят из бюджета.

Декларация о выборе врача пациентом будет основанием для получения врачом средств за обслуживание пациента (в случае соблюдения врачом установленного Порядка оказания первичной медицинской помощи).

Врач не имеет права отказаться, если количество его пациентов меньше определённой нормы (две тысячи пациентов).

«Семейный врач» обязательный для всей семьи?

Нет, это скорее просто название. Законодательство позволяет выбирать врача каждому из членов семьи, поэтому они могут разными. Термин «семейный» используют, потому что именно такая модель наиболее эффективная - когда врач долгое время «ведёт» всю семью и хорошо знает проблемы каждого из членов.

Что будет, если нет подписанного договора?

В медицинской помощи вам не откажут. На первом этапе реформы, если у человека возникла необходимость обратиться к врачу, а декларация ещё не заключена, не стоит волноваться. Следует обратиться в соответствующее учреждение и получить помощь. Однако подписание декларации не следует откладывать, чтобы получить финансирование на медицинскую помощь в будущем.

Если же человек сознательно отказывается подписывать декларацию, ему придётся из собственного кармана оплачивать лечение у семейного врача (терапевта, педиатра).

Какими будут услуги?

Законотворцы предлагали внедрить три вида медицинских услуг: бесплатные, платные и сооплаты (когда государство частично платит). В окончательном варианте закона, за который проголосовала Рада, от понятия «сооплаты» пришлось отказаться.

Поэтому остались только полностью платные медицинские услуги (красный список) и полностью бесплатные (зелёный список).

Что будет бесплатным?

В гарантированный пакет первичной медицинской помощи войдёт помощь семейного врача, он:

- наблюдает за состоянием здоровья пациентов с помощью различных исследований, диагностирует и лечит наиболее распространённые болезни, травмы, отравления, патологические, физиологические (во время беременности) состояния;

- сопровождает пациентов с хроническими заболеваниями;

- оказывает неотложную помощь;

- направляет пациента для оказания ему вторичной (специализированной) или третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи;

- проводит профилактику: вакцинацию, осмотры и исследования пациентов из групп риска;

- предоставляет консультации.

Также пациенты имеют право на гематологические исследования (общий анализ крови с лейкоцитарной формулой), биохимические и иммунохимические исследования сыворотки крови (глюкоза крови, общий холестерин, анализы мочи, общий анализ мочи), инструментальные методы исследования (электрокардиограмма (ЭКГ) в состоянии покоя, микроскопия мокроты), быстрые тесты (быстрые тесты на ВИЧ, вирусный гепатит, сифилис).

Лимита на эти услуги не будет - так что можно будет обращаться к врачу при необходимости.

За что придётся платить?

На момент написания материала, точный перечень платных услуг не опубликован. Сейчас в него входит только эстетическая медицина.

Государство оплатит наблюдение при беременности, работу дежурной бригады, которая будет принимать роды, стандартную палату, необходимые лекарства и, если есть показания, кесарево сечение.

Но если пациентка захочет другого врача, лучшую палату и сделать кесарево сечение без медицинских показаний - здесь государство оплачивает только часть расходов.

Что будет с лекарствами?

Программа «Доступные лекарства» стартовала в апреле 2017 года - пациенты могут получить лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа и бронхиальной астмы бесплатно или с незначительной доплатой.

Как будут закупаться лекарства?

Базовый перечень лекарственных средств, рекомендованных ВОЗ, обновлен в июле 2017 года. Поэтому бюджетные учреждения сначала будут закупать лекарства из этого перечня, а потом за средства, которые остались, будут покупать лекарства, которые не входят в список.

По материалам «Эспрессо».

Подготовила Марина ЛИТВИНОВА.