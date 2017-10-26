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Як не впасти в осінню депресію?
Ось і настала золота осінь. Хтось радіє зміні сезонів, радіє кожному жовтому листочку і теплому промінцю сонця, а хтось переживає, літо і відпустка давно позаду, а попереду тільки холод, сезон дощів і сіре небо перетікає в сірий настрій. Пропонуємо вам 10 способів як боротися з осінньою нудьгою.
1. Ніщо так не допомагає в боротьбі з поганим настроєм, як фізична активність. Причому добитися виникнення ефекту м'язової радості можна не тільки банальною пробіжкою навколо будинку, зарядкою можна зробити навіть рутинну домашню роботу, особливо ефективно безжально позбавлятися від старих звичних речей.
2. Більш яскраве освітлення і більше сонячного світла можуть підняти настрій. Замініть всі лампочки в будинку на більш потужні, розсуньте всі штори, повісьте на стіну яскравий сонячний плакат або календар, або свою фотку з останнього відпустки і радійте!
3. Наповніть кімнату запахами, які підвищують настрій. Це можуть бути аромосвічки, палички або кірки від апельсина, хвоя - все, що вам подобається.
4. Усміхайтеся. Спочатку доведеться себе змушувати, але як тільки ви побачите, що ваша усмішка піднімає настрій іншим, що вам радісно відповідають на вашу посмішку, ваш гарний настрій стане нормою.
5. Їжте побільше фруктів і овочів, особливо "сонячних" (оранжево-жовтих) фруктів. Чим більше ваш організм насичений корисними вітамінами і мікроелементами, тим менше у нього приводу для смутку.
6. Побільше повітря. Регулярно провітрюйте приміщення, в якому перебуваєте, будь то робочий кабінет або спальня, краще постійно залишати кватирку відкритої.
7. Ловимо останні теплі деньки, насолоджуємося красою осені, вдихаємо повітря, напоєне димом багать і пізніх трав! Якщо є така можливість, то йдемо вранці і ввечері прогулянковим кроком на роботу і з роботи. У вихідні дні йдемо в ліс за грибами.
8. Побалуйте себе чимось, наприклад, запишіться на курс масажу, до косметолога або зробіть нову зачіску. Нехай не тільки природа змінюється, але і ви.
9. Духовна практика. Якщо ми систематично займаємося духовною практикою, розум менше реагує на всілякі неприємності і не тільки погодні. Та й ми з кожним днем стаємо все краще.
10. Якщо і є щось, що відрізняє по-справжньому щасливих людей, так це те, як вони будують відносини з оточуючими. Якщо ви цілий день проводите за комп'ютером, доставте собі радість - поспілкуйтеся з ким-небудь в реальному житті. Навіть в оточенні незнайомих людей відчуєте себе краще. Адже в залі для глядачів ми сміємося частіше, ніж удома, сидячи перед телевізором.
Источник: http://zdorovia.com.ua
Теги: Донбасс, депрессия, советы, осень
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