Названо занятие, лучше всего оберегающее человека от онкологии

27.10.2017 09:02

Ученые определили, какое занятие может вывести человека из группы риска раковых заболеваний.

Исследователи Колорадского университета в г. Боулдер (штат Колорадо, США) пытались понять суть онкогенеза и выявить причины его развития. Онкогенез - это необратимый процесс, в ходе которого клетки человеческого организма превращаются в раковые. В результате множественных исследований ученым удалось определить, что причиной онкогенеза, по всей вероятности, является молочная кислота, которая накапливается в организме человека, ведущего сидячий образ жизни и употребляющего в основном сладости.

Что такое молочная кислота и откуда она берется?

По научному молочная кислота называется лактатом и это молекула, продукт переработки, который накапливается в организме человека после химического процесса, во время которого глюкоза расщепляется на малюсенькие молекулы, аккумулирующиеся в энергию.

Накапливается лактат только в том организме, который "разучился" получать из сладкой пищи энергию. Вот и получается, что малоподвижные люди более подвержены накоплению молочной кислоты, способствующей перерождению здоровых клеток в раковые.

Более того, благодаря чрезмерному количеству лактата создается благоприятная кислая среда внутри организма, где раковые клетки размножаются очень быстро. Остановить рост опухоли, как и предупредить это явление, можно будет только, уменьшив уровень молочной кислоты в организме.

Почему спортсмены реже сталкиваются с диагнозом "онкология"?

После того, как ученые выявили взаимосвязь между накоплением лактата и появлением раковых клеток, они пришли к выводу, что только спортсмены, регулярно тренирующиеся, могут противостоять этому процессу.

Во время тренировки организм человека самостоятельно расщепляет молекулы глюкозы для получения энергии и сил, поэтому молочная кислота не накапливается в нем. Отсюда следует вывод, что любая физическая нагрузка будет способствовать правильному гликолизу и молочная кислота не будет засорять организм, подвергая его раку.

Занимайтесь любым видом спорта или просто тренируйте свое тело изо дня в день, так вы убережете самого себя от онкологических заболеваний.

Источник hronika.