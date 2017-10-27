Повышение пенсий: Как отреагируют цены на продукты?

27.10.2017 07:48

По всей Украине, кроме неконтролируемых территорий Донецкой и Луганской областей, полным ходом идет выплата осовремененных пенсий. «В Украине больше нет минимальной пенсии в 946 грн. Минимальная пенсия выросла до 1452 грн. Меньше никто получать не будет. Уже в этом месяце повышение более чем 200 грн получат более 5,4 млн граждан. Всего же осовременивание предусмотрено для более 9 млн пенсионеров», – торжественно заявил премьер Владимир Гройсман.

Согласно принятой Верховной Радой пенсионной реформе, более современные пенсии получит 5,6 млн украинских пенсионеров. Всего, как известно, в Украине 12 млн пенсионеров. Нехитрая арифметика показывает, что 6,4 млн. украинских пенсионеров осовременивание пенсий не коснется. Впрочем, примерно для половины из них размеры пенсионных выплат все равно возрастут за счет индексации.

Пенсии не повлияют

Уже после начала выплаты повышенных пенсий некоторые правительственные чиновники сделали несколько интересных заявлений.

«Повышение пенсий не является причиной для повышения цен, потому что это деньги, которые заработаны уже в Пенсионном фонде и заработаны в результате того, что у нас повышена минимальная заработная плата и пошло повышение заработной платы, с которой шли отчисления в Пенсионный фонд. И у нас достаточно большой запас, чтобы не брать дополнительные деньги ни из бюджета, ни из инфляционного уровня. То есть деньги на это уже накоплены», – заявил неделю назад заместитель министра труда и социальной политики Николай Шамбир.

«Повышение пенсий никоим образом не скажется на уровне инфляции или на курсе национальной валюты. Если вы посмотрите, то на сегодня практически колебания доллара находятся на одной и той же отметке», – поддержал его глава минсоцполитики Андрей Рева.

Правда, тут вышла легкая «путаница». Выступая в Верховной Раде, Рева заявил: «Для выплаты повышенных пенсий, происходящих с 11 октября, правительство направило в виде дополнительных расходов 6,4 млрд грн».

А до этого председатель Пенсионного фонда Алексей Зарудный сказал еще проще: «В октябре этого года, чтобы провести осовременивание пенсий, нужно дополнительно 5 млрд грн». Правда, он тут же добавил, что благодаря дополнительным поступлениям после повышения в январе нынешнего года минимальной зарплаты, а также детенизации зарплат, Пенсионный фонд дополнительно накопил 26 млрд грн. Именно из этих денег и будет сделан перерасчет пенсий.

«У нас есть средства для выплаты повышенных пенсий. Это средства, которые наработала национальная экономика, это средства, которые не нужно ни печатать, ни одалживать, это средства, в том числе, от детенизации зарплат, повышения минимальной зарплаты», – как бы подвел черту под дискуссией глава правительства Владимир Гройсман.

Что говорит опыт и… Нацбанк

Украинцы с опытом сразу обратили внимание на один момент. То, что у Пенсионного фонда есть средства и их не нужно «ни печатать, ни одалживать», никак не меняет того факта, что в виде пенсионных выплат на руки населению будет выдано дополнительно почти 6,5 млрд грн. Дополнительные средства на руках у населения автоматически формируют дополнительный спрос на товары и услуги, что, как правило, заканчивается ростом цен на эти товары и услуги. И на другие тоже.

Украинцы без опыта, но с чутьем, инстинктивно насторожились. Дело в том, что существует прямая, десятилетиями проверенная зависимость. Если украинский правительственный чиновник или, тем более, чиновники почему-то вдруг начинают заявлять, что чего-то ни в коем случае не случится, это обычно означает, что вероятность того, что именно это и случится, максимально высока. А иначе с чего бы им вообще об этом говорить?

Как бы в очередной раз подтверждая это печальный факт, буквально на днях Нацбанк Украины заявил, что он может… пересмотреть свой прогноз инфляции (т.е. роста потребительских цен) на нынешний год. Причина – в минувшем сентябре официальная инфляция в Украине ускорилась до 2% и, таким образом, с начала 2017 года достигла 10,2%. Впрочем, и.о. председателя НБУ Яков Смолий попытался успокоить население, сообщив, что в октябре инфляция будет ниже, чем… год назад. А в следующем 2018 году – вообще вернется к отметке 8% в год. О том, что будет с инфляцией в оставшиеся месяцы года нынешнего, он предпочел промолчать.

Но самое интересное в другом. По мнению Нацбанка, превышение уровня инфляции над прогнозами обусловлено, прежде всего, ускорением роста цен на продукты питания, а также… некоторым оживлением потребительского спроса. «Рост цен на сырые продовольственные товары в сентябре продолжил ускоряться (до 28,2% в годовом измерении) и имел наибольшее влияние на отклонение общей инфляции от прогнозной траектории», – буквально говорится в документе НБУ.

То есть цены на продукты питания заметно росли и способствовало этому росту как раз повышение спроса на эти продукты со стороны населения. А увеличение спроса населения предполагает, что у этого населения есть больше денег, чтобы создать этот спрос. Откуда это все?

Минимальная зарплата тоже не повлияла?

«Мы прекрасно видим, какие сегодня цены на продукты. И, скорее всего, цены на основные продукты питания будут расти. Причина – разгоняемая инфляция. Сегодня правительство говорит, что инфляция находится на уровне 12-15%, но, по нашим оценкам, она уже 30%. Двукратное повышение минимальной зарплаты до 3200 гривен привело к росту издержек в ключевых отраслях, производящих базовый набор товаров и услуг. В сельском хозяйстве традиционно самая низкая зарплата, и ее рост до 3200 грн привел к росту цен на продукты питания», – заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Впрочем, свою немалую лепту в процесс, по его словам, внесли также рост стоимости энергоносителей и услуг ЖКХ. Их стоимость вложена абсолютно во все товары на территории Украины.

И действительно, повышение в начале нынешнего года минимальной зарплаты вдвое до 3200 грн заставило предприятия увеличить расходы на фонд оплаты труда, а подорожание топлива и коммунальных услуг (прежде всего, электричества) заметно увеличило расходы на перевозку и хранение продукции. По данным Госстата Украины, расходы на производство сельскохозяйственной продукции в стране за первые 8 месяцев 2017 года выросли почти на 23% в сравнении с тем же периодом прошлого года.

Кстати, перед повышением минимальной зарплаты в Украине до 3200 грн, многие члены правительства клятвенно заверяли, что это никак не повлияет на цены. Никак…

Интересно, что более независимые эксперты, говоря об инфляции, оперируют цифрами несколько иного диапазона, чем официальные лица. «С начала текущего года подорожали более 90% продуктов питания. Даже данные Госслужбы статистики свидетельствуют о том, что с 10 января по 11 сентября 2017 года состоялось стремительное подорожание мяса: свинины – на 43% и говядины – на 24%. Также с начала года цены на сало выросли на 35%, куриную тушку – на 31%, вареные колбасы – на 17% и мягкий сыр – на 16%. Социальный хлеб, как белый, так и черный, с начала года подорожал на 14%», – заявил месяц назад председатель Ассоциация поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

По его словам, среди овощей наибольший рост цены был зафиксирован на морковь – на 90%, капусту – 53%, лук – 48% и свеклу – 31%.

В середине октября в лидеры вырвались уже другие продукты. «Показатель инфляции в сентябре оказался гораздо выше нашей оценки и консенсус-прогноза агентства Bloomberg из-за неожиданного скачка цен на яйца (+31% месяц к месяцу и +37% год к году), а также за счет продолжающегося быстрого подорожания мяса (+3,4% месяц к месяцу и +30% год к году)», – сообщила главный экономист инвестиционной компании Dragon Capital Елена Белан.

Кстати, эксперты несколько пессимистичнее в оценках влияния повышения пенсий на цены.

Рост пенсий – не главный фактор

«Большинство украинских пенсионеров потребляют самые дешевые продукты. Получив свои надбавки – хоть 50 гривен, хоть тысячу – они вряд ли перейдут в более высокую ценовую категорию. Они просто купят чуть больше тех же самых продуктов. Выросший спрос спровоцирует рост цен на самые дешевые товары. Они приблизятся к стоимости товаров средней ценовой категории. Те тоже в свою очередь немного отдалятся. Пойдет своеобразная "цепная реакция" и постепенно подорожают практически все продукты», – считает экономист Александр Мартынюк.

В этой связи интересно, что большинство экспертов уверены, что рост цен быстро «съест» все надбавки и осовременивания пенсий подавляющего большинства пенсионеров, как он «съел» до этого двукратный рост минимальной зарплаты.

Одна из главных причин этого – отмена в начале нынешнего года государственного регулирования цен на социально-значимые продукты питания в Украине. Когда такое регулирование было, беднейшие слои населения могли купить продукты по доступным ценам. Взамен ритейл и производители завышали цены на продукты среднего и премиум класса. Теперь же никто не мешает поднимать цены на все. Это создает удивительные метаморфозы на продовольственном рынке.

«Думаю, к апрелю-маю 2018 года мы получим рост цен на продукты питания еще как минимум на 25-30%. Это – оптимистический сценарий. В худшем случае можем получить ситуацию этого года, когда цены на продукты в среднем, по сравнению с 2016 годом выросли более чем на 100%, причем по всем позициям. У нас стоимость многих продуктов уже выше, чем в сопредельных государствах. Например, куриное филе у нас дороже, чем в Польше, Румынии, Венгрии, Эстонии, Латвии. Или – при одинаковой входной цене селедка в Украине стоит вдвое дороже, чем в Германии, а красная рыба – примерно в 5 раз», – заявил эксперт «Фонда общественной безопасности» Юрий Гаврилечко.

И какой рост доходов населения может такому противостоять?

Михаил Попов, РПД «Донецкие новости»