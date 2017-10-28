НЕ ПРОСТО ЗАБАВА: ЗАЧЕМ ИГРАТЬ С РЕБЕНКОМ В ПРЯТКИ?

28.10.2017 09:30

Малыши просто обожают прятаться от мамы за шторой, закрывать личико руками и внезапно выпрыгивать из своей засады со словами «ку-ку». В чем польза такой игры? Как прятки сказываются на развитии крохи? Об этом и не только читайте далее.

В каком возрасте можно начинать играть в прятки с ребенком?

Прежде всего стоит вспомнить об особенностях развития детей. Например, о том, что лишь в 6-8 месяцев младенцы начинают осознавать собственное существование, разделяя себя, маму и окружающих. При этом кроха еще не понимает все тонкости мира, который его окружает: стоит только ему закрыть глаза, как все вокруг, в том числе мама, исчезает.

Таким образом, у ребенка формируется понимание того, что он управляет событиями, заставляя исчезать предметы и даже родителей. Умение воздействовать на окружающих рождает в крохе веру в себя, а смех мамы еще больше усиливает эти ощущения.

Чем полезна игра в прятки для детей?

Помимо того, что у ребенка развивается фантазия, прятки помогают крохе по-новому воспринимать окружающий мир. Так, в возрасте 8-10 месяцев дети понимают, что люди и предметы продолжают существовать даже после того, как пропадают из их поля зрения.

красивый ребенок в кроватке

К тому же, игра в «ку-ку» очень проста, ведь все фразы и правила постоянны и практически не меняются. Такое постоянство очень важно для формирования уверенности в себе и в окружающем мире.

Еще одним важным преимуществом пряток является то, что игра помогает ребенку легче переносить чувство разлуки, тревоги и страха. Ведь когда мама ненадолго исчезает, малыш переживает все эти эмоции и учится управлять ими.

А еще игра в прятки - это замечательная семейная традиция, которая способна сблизить всю семью. Только представьте, сколько радости и веселья будет в вашем доме, если к игре присоединится ваш муж и другие члены семьи. Уверены, что такой эксперимент понравится вашему ребенку!

Источник: 4mama.ua