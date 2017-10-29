Как научить детей обращаться с деньгами

29.10.2017 15:10

Согласно исследованию S&P Global Finlit Surway, только 40% наших соотечественников можно назвать финансово грамотными. Это неудивительно, ведь умению обращаться с деньгами, зарабатывать, тратить, экономить нас не учили в школе. Delo.UA выяснило, как научить своих детей финансовой грамотности с первых лет жизни.

От 0 до 5 лет

Психологи сходятся во мнении, что обучать финансовой грамотности можно с 3-4 лет. Почему? Да потому, что период, когда ребенок тащит все окружающие предметы в рот позади, а впереди увлекательный период "почемучки", когда чадо задает самые разные вопросы, в том числе и о деньгах. Задача родителей в этот период в увлекательной игровой форме поведать о базовых понятиях денег.

Итак, в возрасте 3-4 лет дети умеют считают до 10, различать цвета и формы. Для первой беседы о деньгах понадобятся несколько купюр (номиналом 1, 5, 20 грн, но не больше) и несколько монет национальной валюты. Чтобы игра стала безопасной, рекомендуется купюры прогладить утюгом под тканью. Так все опасные микробы исчезнут. Монеты можно помыть в мыльном растворе и просушить перед игрой.

После обеззараживающих процедур начинаем увлекательную игру. Перед ней необходимо объяснить ребенку, что купюры нельзя есть, рвать и тому подобное, то же касается монет.

Затем рассказать увлекательную сказку о том, как люди когда-то обменивали одни товары на другие. Позднее появились деньги — бумажные эквиваленты тех или иных товаров. И люди начали менять бумаги на товары. Предлагается ребенку дать подержать купюры и монеты в руках, попросить описать цвета, форму.

На более поздних этапах можно практиковать игру в "магазин". Для этого закупить недорогие, но любимые товары чада — яблоки, сладости и прочие. Ребенка попросить выложить товары на стол, как на витрине. А родитель тем временем сможет положить рядом с товарами денежный эквивалент. Например, 1 яблоко — 5 грн, шоколадка — 20 грн. Затем выдать ребенку необходимую сумму на покупку и предложить обменять деньги на товары.

Со временем эту игру можно перенести в реальный в магазин — предложить ребенку выбрать те же, к примеру, яблоки и шоколад и расплатиться за них на кассе.

В результате таких занятий ребенок научится не только различать купюры, монеты и их номинал, но и обменивать на товары.

От 6 до 8 лет

Этот период в жизни ребенка переломный и стрессовый. Чадо покидает детский сад и переходит в школу, где его ждут новые уроки. Поэтому до начала учебного года еще летом рекомендуется продолжить обучение финансовой грамотности.

Сейчас самое время рассказать о понятии карманных денег. Первые можно начать выдавать еще летом на сладости, например. А когда начнутся занятия в школе, сделать выдачу фиксированной суммы денег сначала ежедневной, а позднее еженедельной. Во время выдачи денег объяснить, для каких целей эти деньги предназначены — обеды, проезд, дополнительные уроки и тому подобное. Со временем можно предложить вести учет трат в блокноте, либо на смартфоне.

В выходные дни полезно привлекать ребенка к планированию покупок на неделю. Необходимо объяснить, что есть потребности и еженедельные покупки, а есть желания. Для их воплощения необходимо некоторое время и средства.

"Когда мы идем в магазин, мой сын знает, что есть запланированные покупки, а есть незапланированные. И если ему вдруг захочется новую игрушку, сладость, он в первую очередь спросит, а можем ли мы внести в наш сегодняшний список и ее. Чтобы он понимал, что такое дорого и дешево, покупки, требующие немалых ресурсов, мы с ним планируем покупку. А деньги на нее он получает в виде карманных средств", — делится опытом Екатерина Кравчук-Рудометкина, маркетолог, мама 6-летнего Кирилла.

Позднее можно поиграть с ребенком в банк, рассказать ему, что такое депозит и кредит, процентная ставка.

В результате этих занятий у ребенка будут навыки планирования трат, оборота денежных средств в банке.

От 9 до 12 лет

Этот период мятежный в жизни ребенка. Он переходит из периода детства в подростковый возраст, поэтому хочет чувствовать себя на равнее со взрослыми. Сейчас настало время еще больше расширить компетенции ребенка в планировании как собственного бюджета, так и бюджета всей семьи как на неделю, так и на месяц.

В этом возрасте рекомендуется сократить частоту выдачи карманных денег — с одного раза в неделю до двух раз в месяц.

К тому же приходит время открыть детскую банковскую карту. Это может быть как карта с фиксированной суммой, так и карта, которою можно пополнять в зависимости от ситуации.

Особенно актуальны платежные карты для детей, которые добираются в школу и на дополнительные занятия самостоятельно. Платежные карты помогут уберечь ребенка от потери денег. Кстати, такой инструмент оплат хорош не только в Украине, но и за ее пределами. Например, во время путешествий чада родители смогут отслеживать траты.

"Лучше всего дети обучаются и осознают важность умения обходиться с деньгами на практике, то есть, используя финансовые инструменты, созданные именно под их потребности. Результаты опроса британских подростков от CYFI показали, что 90% из них чувствуют, что становятся ответственнее по отношению к собственным финансам, используя карту, привязанную к банковскому счету", — отмечает Наталья Байдала, маркетинг-директор Mastercard в Украине, Грузии, Молдове и странах Центральной Азии.

Кстати, после открытия банковской карты обязательной будет беседа с ребенком о кибер-мошеничестве. Необходимо рассказать ребенку о том, какую информацию о карте нельзя разглашать — PIN-код, CVV2/CVC2 (последние 3 цифры на обратной стороне), пароль от интернет-банкинга.

Не лишним будет рассказ о фейковых интернет-магазинах и как выбрать надежное предложение из тыяч.

В результате этих уроков ребенок научится работать как физическими деньгами, так и электронными платежами.

От 13 до 17 лет

Последние несколько лет школы сложные не только для подростков, но и их родителей. Поэтому задача родителей дать еще несколько финансовых уроков перед взрослой жизнью — университетом и первой работой.

Будет полезен опыт в качестве наемного сотрудника или фрилансера. Об оплачиваемых задачах можно попросить родственников или соседей.

Кстати, в этот период полезно рассказать о предпринимательстве и рассказать примеры успешных детей-предпринимателей. Чего стоит история Тейлор Мокси, которая создала собственную кондитерскую в возрасте 8 лет. Для этого ей понадобилось $40, которые она взяла у отца. На них купила ингредиенты для печенья "брауни", и заработала в итоге первые $175. И таких примеров не сосчитать на пальцах одной руки. Предпринимательство может быть как от пекарни до собственной компании по программированию. Последним нередко занимаются школьники в последних классах. Заказы себе ищут на биржах фриланса.

А что касается выплат карманных денег, то стоит довести их до 1 раза в месяц, как получают зарплаты родители. В итоге перед достижением совершеннолетия ребенок получит все необходимые навыки для взрослой жизни.