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Ученые нашли возможное объяснение «библейскому чуду»
Ученые попробовали истолковать причину природного явления, описанного в Библии.
Британские ученые нашли возможное объяснение «библейскому чуду», которое, вероятно, оказалось первым зафиксированным в письменной форме неполным солнечным затмением, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lenta.ru.
Ученые попробовали истолковать причину природного явления, описанного в Библии. «Стой, солнце, над Гаваоном, и луна, над долиною Аиалонскою! И остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим», — упоминается в ветхозаветной Книге Иисуса Навина (цитата приводится в синодальном переводе на русский язык).
Исследователи отметили, что современные переводы неточно интерпретируют данный фрагмент библейского текста, изначально написанного на древнееврейском. В таком контексте вышеупомянутый текст может вместо «и остановилось солнце» содержать «и прекратило солнце сиять».
Скорее всего, затмение, о котором говорится в Библии, произошло 30 октября 1207 года до нашей эры. Если выводы авторов верны, то точное датирование солнечного затмения позволяет определить даты нескольких исторических событий, описанных в Библии. В частности, правление древнеегипетского фараона Мернептаха, вероятно, началось в 1210-1209 годах до нашей эры, раньше, чем считалось до этого.
Теги: Донбасс, Библия, ученые, чудо
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