Комплименты, которые мужчина никогда не забудет

03.11.2017 08:38

Если вы хотите сделать своему избраннику или объекту повышенного внимания комплимент, оставив его с широкой улыбкой и теплыми мыслями, направленными в вашу сторону, то вам обязательно нужно ознакомиться с нашими советами.

Правильный комплимент, сделанный в нужное время, сделает так, чтобы мужчина думал о вас и интересовался вами.

Комплименты мужчине

Женщины, которым делают комплименты, чувствуют себя лучше и уверенней. Для мужчин сказанный в их сторону комплимент значит намного больше. Представители сильной половины человечества будут еще долго думать как о сказанных добрых словах, так и о том, от кого они исходят. Почему же так происходит? Все очень просто: мужчины априори получают намного меньше комплиментов, чем дамы, хотя нуждаются в них ничуть не меньше. Так что если вы время от времени будете говорить что-нибудь приятное мужчине, который вас интересует или в которого вы влюблены, то он будет вам очень признателен.

Вот 24 комплимента, которые могут взбодрить, обрадовать и придать духу любому мужчине.

Лучший комплимент мужчине — совет.

Это лишь косвенно является комплиментом – правда, если вы спрашиваете что-то у мужчины, а не советуете ему. Обратитесь к объекту своего внимания за советом и после поблагодарите за него. Парни любят помогать девушкам в решении проблем – таким образом, они чувствуют свой вес, солидность, востребованность. Чтобы мужчина чувствовал себя гордым, как павлин, просто скажите ему: «Только ты мне можешь помочь в этом вопросе». Прочитайте уникальную статью, как вести себя с мужчинами и расположите их к себе.

Умение водить автомобиль.

Практически каждый мужчина считает, что умеет водить машину лучше, чем гонщик Формулы-1 (правда, если он не совсем новичок). В следующий раз, когда будете с ним куда-то ехать, сделайте ненавязчивый комплимент на счет его профессиональной езды.

Скажите ему о телосложении.

Мужчинам нужно много работать над своим телом, чтобы быть привлекательными для женщин. Может быть не все, но большинство парней точно занимаются спортом. Чтобы доставить мужчине моральное удовольствие, обязательно скажите ему что-нибудь приятное о его телосложении. Если парень высокий, отметьте его стройность, если коренастый – мощь и силу, если имеет накачанный торс, не пропустите случая похвалить именно его. Не стоит обобщать, лучше всего отметить какую-то часть тела – пресс, скульптурные руки, или даже красивые мужские пальцы. Главное – быть искренней.

На него смотрят другие женщины.

Когда вы идете со своим любимым или другом, которому симпатизируете, по улице, не стоит ненавидеть его за заинтересованные женские взгляды. Скажите лучше ему, что вам приятно идти рядом с ним и видеть неподдельный интерес других дам к своему спутнику. Поверьте, любой мужчина оценит такой комплимент.

Хороший вкус.

Если парень угощает вас напитком, который вам очень нравится, не забудьте отметить его отменный вкус.

Его мечты и амбиции.

Молодые люди частенько имеют серьезные планы на будущее. Поговорите с парнем о его планах, обязательно похвалите за высокие планки. Если его мечты вам понравятся, выразите свое восхищение. Можно ненавязчиво для поддержания разговора рассказать о своих планах. Такая беседа вас сблизит, а если ваши вкусы совпадут, то взаимные нежные чувства друг к другу только укрепятся.

Чувство юмора — хороший комплимент мужчине.

Каждый парень знает, что девушки любят тех, кто заставляет их смеяться, а поэтому они очень стараются быть забавными и интересными. Если во время свидания вам то и дело приходилось хохотать, то в романтическом конце, завершающем встречу, положите ладонь ему на щеку и отметьте хорошее чувство юмора.

Его навыки в постели.

Если ваш избранник хороший любовник, то не ведите себя по отношению к нему эгоистично. Кроме как получать удовольствие от ласк, похвалите его за любовное мастерство и выразите свою признательность. Это будет мотивировать мужчину изощряться в своем искусство любви.

Его обходительность.

Не стоит принимать рыцарские манеры молодого человека за должное, ведь мужчины делают их неспроста. Он придержал для вас двери? Подал руку при выходе из транспорта? Отшагнул в сторону, чтобы вы первой зашли в лифт? Улыбнитесь и сделайте комплимент его галантности – мужчина будет польщен.

Инстинкт защиты.

В течение многих лет эволюции мужчины научились тому, что они обязаны защищать женщин. Идя с молодым человеком по темной аллее, скажите ему: «Рядом с тобой я всегда чувствую себя в безопасности». Это будет необыкновенно приятно для любого мужчины – будь то возлюбленный, симпатичный коллега, друг, брат или отец.

Его дружеские связи.

Женщины не всегда могут понять мужскую дружбу. Тем не менее, если мужчина имеет широкий круг друзей, которые стремятся с ним общаться, постарайтесь установить с ними как можно лучшие отношения. После встречи с компанией своего бой-френда обязательно отметьте, какие у него хорошие и доброжелательные друзья. Это только укрепит ваши отношения.

Его работа.

Ваш парень самоотверженно отдает себя работе? Всегда вовремя сдает проекты? Вам нравятся идеи вашего симпатичного коллеги? Скажите ему: «Мне очень нравится все, что ты делаешь. В отличие от других, твоя работа имеет глубокий смысл». Услышав это, мужчина будет так окрылен, словно бы получил реальное повышение.

Его сила.

Попросите мужчину открутить плотно закрученную крышку, поднести тяжелые сумки по лестнице. Когда первые капли пота оросят его чело, не забудьте похвалить его силу.

Мужское достоинство.

Если ваш избранник обладает недюжинным размером своего мужского атрибута, что приносит вам большое удовольствие, не забудьте отметить это комплиментом. Во время секса можно сказать что-то типа: «Ты такой мощный, что мне даже немного больно». Размер члена для мужчины порой приносит намного больше переживаний, чем размер груди для женщин, а поэтому грех не сказать ему пару лестных слов о мужском достоинстве. После этого мужчина почувствует себя как минимум богом любви.

Его ум.

Мужчина, который вам нравится, создает впечатление очень мудрого человека или кажется знатоком всех ответов в мире? Сделайте комплимент его уму, сообразительности, начитанности или интеллекту, и скажите, что это удивительно. Мудрый мужчина будет счастлив, что вы оценили такие его качества.

Пристальный взгляд.

Этот «немой» комплимент может сделать так, что мужчина почувствует себя неловко, но ему все же будет очень приятно. Когда парень будет к вам приближаться, задержите на нем взгляд и смотрите так, словно хотите его съесть. Он обязательно поймет посылаемые вами сигналы.

Его одежда.

Вполне возможно, что вы помогаете своему бой-френду в выборе одежды, однако когда он приходит на свидание, подготовленный как модель к подиуму, обязательно сделайте ему комплимент на эту тему. Без сомнения, парень будет очень доволен, потому как молодые люди не часто слышат комплименты на счет своего внешнего вида. Парни не разговаривают друг с другом на тему «Ты так хорошо сегодня выглядишь!» — это характерно только женщинам.

Его принципы.

Парень с принципами является хорошим объектом для комплиментов, особенно когда они совпадают с вашими. Так что если вы встретите мужчину с ярко выраженными моральными принципами и ценностями, обязательно скажите ему об этом. Молодой человек будет необычайно горд, когда услышит в свою сторону фразу типа: «Ты очень принципиальный парень. Я раньше никогда не встречала такого, как ты».

Его вкус и умение выбирать.

Речь идет не только о гастрономических предпочтениях или стиле одежды – об этом мы уже говорили выше. Вам нравится обустройство его квартиры, комнаты, коллекция его любимых фильмов? Сделайте комплимент на этот счет, пусть мужчина почувствует себя особенным.

Сравните его с кем-то из знаменитостей.

Не стоит сравнивать своего парня с кем-то из самых красивых звезд, иначе он сочтет, что вы ему льстите (разве что он действительно невероятно привлекательный). Также не обязательно сравнивать только внешность мужчины. Зато можно сказать, что его принципы совпадают с принципами вашего любимого киногероя, или какие-то отдельные черты/характеристики вашего избранника напоминают определенную звезду.

С подобными комплиментами нужно быть осторожней – не все люди любят, когда их сравнивают с кем-то, даже если это знаменитость.

Обратитесь за помощью.

Это может быть не только совет. Попросите мужчину об услуге, покажите, что нуждаетесь в нем. Желательно просить его о том, что у него действительно хорошо получается. Пусть научит вас фотографировать, играть в теннис, установит программу на компьютере. Востребованность укрепит его сознание собственного достоинства.

Самый лучший комплимент мужчине — хвалите его.

Похвалите своего избранника перед друзьями или своей семьей. Ему, конечно, может быть неловко, но все же очень приятно. Но – не перестарайтесь. Не стоит также делать это нарочито или слишком навязчиво.

Его голос

Скажите любимому, что он обладает очень приятным тембром голоса и у вас даже пробегают мурашки по коже, когда вы его слушаете. Особенно такой комплимент будет уместен в постели.

Его хобби

Когда мужчина чем-то увлеченно занимается в свободное время, то его душа принадлежит любимому делу. Это могут быть периодические поездки в горы, фотографирование, футбол во дворе, катание на сноуборде или даже компьютерные игры. Сделайте комплимент хобби своего мужчины, и вы растопите его сердце. Неплохо, если вы будете хотя бы поверхностно в нем разбираться

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на style-beauti.com