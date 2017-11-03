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Корисні властивості імбиру, його використання

03.11.2017 09:04
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Корисні властивості імбиру, його використання

Імбир, крім усім відомої смакової властивості і вживання його в якості приправи, володіє також і лікувальним ефектом. 

Його застосовують як в медицині, так і при приготуванні їжі. Він входить до складу спеціального чаю для зниження ваги, а також використовується в косметичних засобах і для косметичних цілей взагалі. Його корисні і лікувальні властивості відомі вже з глибокої давнини, а використовувати його в якості спеції для сучасної людини давно стало нормою. Тому знайти в продажу імбир не складає особливих труднощів.

Чим корисний імбир? У рослині виявлено ліпіди, крохмаль. Містяться в ньому вітаміни C, B1, B2, A, фосфор, кальцій, магній, залізо, цинк, натрій і калій. Також відомо про наявність феландріна, цинеолу, ефірних масел, цітрал, борнеолу, гінгерола і камфіна. З найважливіших амінокислот виявлено присутність лізину, фенілаланіну, метіоніну і багатьох інших корисних речовин. Імбир використовується як прянощі, в свіжому вигляді він дуже ароматний, має гострий смак. Подібно часнику його властивості допомагають боротися з мікроорганізмами, підвищують імунітет, благотворно впливають на травлення. Відомо, що імбир має потогінну, відхаркувальну, болезаспокійливу дію.

Користь імбиру для жінок виявлена при прийомі кореня в якості заспокійливого засобу, рекомендується в період менструальних болів. Готують імбирний чай під час вагітності для зняття симптомів токсикозу. Рекомендується вживати імбир при безплідді, він допомагає позбутися від хронічного запалення. Імбиром лікується міома, нормалізується гормональний фон. Імбир при клімаксі пом'якшує симптоми, позбавляє від головних болів і дратівливості.

Рецепт чаю з імбиру: половину чайної ложки крупно натертого імбиру необхідно залити літром гарячої кип'яченої води, додати мед. Рекомендується пити чай теплим або холодним. Він освіжає і запобігає блювоті.

Користь імбиру для чоловіків також істотна, його назва з китайської мови перекладається як «мужність». Ця чоловіча спеція, покращуючи циркуляцію крові, стимулює потенцію, надає впевненість, викликає прилив крові до інтимних зон, оновлює енергію. Постійне вживання в їжу імбиру знижує ризик захворювання простатитом, упорядковує тонус м'язів, розумову і фізичну працездатність.

Шкода маринованого імбиру спостерігається при вживанні його в більших кількостях. Слід утриматися від вживання його в їжу хворим з гострими захворюваннями - гастрит, виразка. Можна маринований імбир вагітним, але небажано - годуючим матерям і жінкам на останньому терміні вагітності. Маринований продукт позитивно впливає на лікування застуди, діє як зігріваючий засіб, їдять його і при деяких хворобах травного тракту.

Перед споживанням імбиру чи чаю з імбиром слід порадитися з лікарем.
Источник: http://zdorovia.com.ua 


Теги: Донбасс, польза, имбирь
 
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