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Гастроэнтеролог рассказал, на каком масле полезнее жарить яичницу
Оказывается, жарить яйца на растительном масле не так уж и полезно.
Многие люди боятся сливочного масла, как огня, и ограничивают его количество до минимума. Все дело в том, что в обществе давно витает утверждение - "сливочное масло повышает уровень плохого холестерина в организме человека", но на самом деле оно является ничем иным, кроме как заблуждением.
Ученые несколько лет назад провели ряд исследований в нескольких европейских странах одновременно. В них принимали участие и мужчины и женщины среднего возраста. Одним исследователи предлагали готовить продукты на сливочном масле, другим - на растительном.
В итоге экспериментов у участников брали кровь на анализ и определяли уровень холестерина. Как бы это удивительно не звучало, но у людей и с первой и со второй группы результаты практически не отличались. То есть, уровень холестерина повышался почти одинаково и у тех, кто ел сливочное масло, и у приверженцев оливкового, кукурузного, подсолнечного и других масел.
После того, как были обнародованы результаты данных исследований, медики стали просто настаивать на сокращении в рационе питания человека жиров и растительного и животного происхождения.
Получается, что яйца можно жарить на сливочном масле и не беспокоиться о его влиянии на организм, ведь обжаривание любого продукта на подсолнечном масле или любом другом не гарантирует того, что оно останется безвредным. Наоборот, при высокой температуре растительное масло окисляется и в нем появляются канцерогенные вещества, что тоже негативно влияет на уровень холестерина в крови человека, то есть провоцирует увеличение холестериновых клеток.
Совет от гастроэнтерологов: жарьте яичницу на антипригарной сковороде вообще без масла, если боитесь вредного холестерина. Но помните, что холестерин принимает участие в строении клеток, поэтому полностью отказываться от масел и жиров категорически запрещается медиками.
Источник: http://hronika.info
Теги: Донбасс, здоровье, польза, яичница, масло
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