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Как определить подлинность сливочного масла: простые советы
06.11.2017 21:10
Когда мы покупаем масло в супермаркете, стараемся обращать внимание на состав. Большинство производителей уверяют нас, что именно их продукция самая качественная на рынке, но, к сожалению, иногда в составе масла пишут одно, а на самом деле помимо этих ингредиентов в него входит много других веществ, пишет sovkusom.
В погоне за натуральным маслом большинство хозяюшек стараются покупать его у бабушек на рынке, но как же проверить, что именно вам продают. Мы хотим рассказать вам о способах, которыми можно проверить подлинность масла.
Как узнать, настоящее ли перед вами масло?
- Посмотрите на состав, в нем должно быть всего 2 ингредиента: цельное молоко и сливки.
- Если же на упаковке нигде нет надписи «масло», то это может быть маргарин или спред.
- Настоящее масло можно определить и по цене, ведь оно состоит из молока коровы, а это значительно дороже заменителей.
- По цвету масло не должно быть очень желтым и слишком белым.
- Натуральное масло не станет приставать к упаковке и ножу, оно достаточно твердое на ощупь.
- Посмотрите на срок хранения, если масло изготовлено из настоящего коровьего молока, то этот срок не должен превышать десяти дней. Если же вы купили масло в металлической банке, то срок хранения не должен превышать три месяца.
- Когда натуральное масло начинает таять, это происходит равномерно, на поверхности масла не должны появляться капельки. Они проступают только на маргарине.
- Настоящее сливочное масло стает мягким намного медленнее маргарина.
- Если масло изготовили из высококачественных сливок, оно будет твердым и гладким, а на срезе можно будет заметить небольшой блеск.
- Очень важно, чтобы масло не крошилось после того, как его достали из холодильника. Оно должно намазываться на хлеб плотным однородным слоем.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, подделка, масло
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