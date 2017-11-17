Три признака того, что вы начали стареть

17.11.2017 08:30

Не всегда женщине удается вовремя заметить на своем лице первые признаки возрастных изменений. Рассказываем, какие части лица подскажут, что уже пора пользоваться anti-age средствами, чтобы вовремя избежать последствий.

Носогубный треугольник

Эта зона самой первой «сдается» в борьбе за молодость. Стоит значительно пересмотреть свой ежедневный уход, если ты отмечаешь, что в области носа стали проявляться небольшие сосудистые точки, поры стали крупнее, уголки рта слегка опустились, носогубная складка стала заметна даже когда лицо спокойно, а «лук амура» над верхней губой больше не выделяется.

Глаза

Конечно же, появление «гусиных лапок» вокруг глаз — самый простой способ понять, что пора покупать антивозрастную косметику. Однако можно распознать предпосылки к морщинкам еще до того, как придется с ними бороться. Если по утрам кожа под глазами выглядит припухшей, вне зависимости от качества сна чаще стали появляться темные круги и на ощупь эта область стала значительно более мягкой и тонкой — самое время начать активный уход за деликатной областью.

Кожа

Если ты увидела у себя из ниоткуда появившийся второй подбородок, при том, что твой вес в последнее время не менялся, — это первый признак забить тревогу. Еще одна причина присмотреться к антивозрастным средствам — если тебе знаком эффект «усталого» лица, когда утром ты выглядишь свежей и молодой, а к вечеру уголки рта опускаются и появляются отечность, небольшие заломы.

Также обрати внимание на общее состояние кожи. Если ты начала замечать небольшие участки сухой и шелушащейся кожи на лбу и щеках — это тоже повод присмотреться к кремам с лифтинг-эффектом

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на lisa.ru