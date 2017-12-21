Все рубрики раздела
- Психосоматика или все болезни от нервов22:34
- Як правильно мити руки?22:06
- Какие продукты не следует хранить в холодильнике21:50
- Эти проверенные народные средства лучше других укрепят сердце и сосуды20:52
- Врачи назвали эффективные природные обезболивающие18:15
- Ученые впервые засняли одно из самых редких животных15:20
- Как научиться испытывать бодрость по утрам: 7 правил10:48
- Нумерологический гороскоп на 2018 год09:17
- В Украине запретили популярное лекарство от переедания09:00
- Волос растет в ухе? Это предупреждающий знак08:15
Как переселенцу возобновить выплаты помощи при рождении ребенка и получить задолженность?
На стадии судебного рассмотрения сейчас находятся несколько наших исков о возобновлении выплаты помощи при рождении ребенка и задолженности, которая возникла. По логике управлений социальной защиты, если Вы не получали помощь на протяжении 12 месяцев, а после перемещения и оформления на учет как переселенца обратились за ее возобновлением — выплата назначена не будет, так как пропущены сроки. НО это не соответствует действительности. Закон Украины «О государственной помощи семьям с детьми» устанавливает исчерпывающий перечень оснований прекращения выплат. Такой причины как “не осуществление органами государственной власти своих полномочий”, в результате чего выплаты не производились, среди них НЕТ.
Нашу позицию поддерживает суд апелляционной инстанции. Так Решением Донецкого апелляционного административного суда от 24 октября 2017 года по делу №226/1374/17 определено:
«припинення виплати допомоги позивачу відбулось не з підстав передбачених цими нормами. Підставою для припинення виплати фактично стало те, що орган, де позивач отримувала допомогу, є розташованим у м. Донецьку. Отже, колегія суддів підтримує твердження суду першої інстанції, що на позивача не розповсюджується строк подання заяви на поновлення виплати допомоги, передбачений п. 12 Порядку.»
Также Постановлением Донецкого апелляционного административного суда от 13 июня 2017 года по делу №226/2082/16-а :
“З системного аналізу наведених норм Закону встановлено, що чинним законодавством не передбачені обмеження в часі щодо поновлення виплати допомоги при народженні дитини, припиненої не з вини одержувача.”
Что же необходимо сделать, что-бы возобновить выплаты помощи при рождении ребенка и получить задолженность, которая возникла ?
Обратиться с заявлением о возобновление выплат помощи и выплате задолженности которая возникла.
Обращение в Управление социальной защиты по новому месту проживания (согласно справки переселенца) обязательно делается в письменном виде.
Получить мотивированный отказ от УСЗН.
Помните — с государством не спорят усно! В случае, если Управление не предоставляет с решения — обращайтесь с письменным заявлением в УСЗН по месту регистрации внутренне перемещенного лица для получения отказа в возобновлении и осуществлении выплаты задолженности в письменном виде.
Внимание! Именно письменный отказ является основанием для обжалования! Для обжалования установлен 3-х месячный срок с того дня, когда вам стало известно о нарушении вашего права!
Обжаловать отказ в судебном порядке.
Иск подается в Окружной административный суд (адреса и реквизиты судов можно найти на сайте судебной власти).
К иску (подается в 2х экземплярах), обязательно прикрепите все приложения.
Источник Донбасс СОС.
Теги: Донбасс, рождение, переселенец, выплаты
- В Донецке рожают под обстрелами, а в Авдеевке спят, обложившись бутылками с кипятком
- Европа даст 17 миллионов евро для помощи переселенцам
- Бизнес в изгнании
- Исход из Донецка: люди, до безумия любившие родной город, запирают его в своем сердце
- Мусоровоз, работающий на отходах, инновационный шприц - донецкий ученый в Харькове представил книгу, как восстановить Донбасс (ВИДЕО)
- Курс НБУ на 21 марта: доллар подешевел, евровалюта стала дороже
- «Не безразлично», — в Кремле заявили об открытых поставках вооружения боевикам Донбасса20:38
- В "днр" бюджетникам урезали зарплаты, работы в частном секторе вообще нет19:40
- Власти Франции через суд намерены закрыть «представительство ДНР»18:48
- НВФ выпустили около 40 мин по позициям сил АТО в Крымском18:33
- Неосторожное курение убило мужчину и женщину в Лисичанске17:20
- Хищные животные атакуют мариупольскую Сартану16:20
- Самый масштабный обмен пленными: Геращенко назвала главные трудности переговоров14:15
- Боевики снова устроили провокацию в районе КПВВ "Марьинка"13:15
- Сепаратисты «ДНР» из «Градов» уничтожают целые поселки Донбасса: опубликовано видео из Новолуганского о зверствах террористов — кадры12:20
- Могут свернуть "ДНР": политолог назвал главную интригу выборов в России12:00
- Психосоматика или все болезни от нервов22:34
- Як правильно мити руки?22:06
- Какие продукты не следует хранить в холодильнике21:50
- Шансы на прорыв Путина в Украину резко упали: стала известна причина21:32
- Всю Россию охватит протест: Навальный готовит масштабный бунт21:11
- Эти проверенные народные средства лучше других укрепят сердце и сосуды20:52
- «Не безразлично», — в Кремле заявили об открытых поставках вооружения боевикам Донбасса20:38
- Синоптики рассказали, какой будет погода в предновогоднюю неделю20:20
- На Майдане требовали ужесточить наказание за убийство журналиста20:00
- В "днр" бюджетникам урезали зарплаты, работы в частном секторе вообще нет19:40
- Психосоматика или все болезни от нервов22:34
- Як правильно мити руки?22:06
- Какие продукты не следует хранить в холодильнике21:50
- Эти проверенные народные средства лучше других укрепят сердце и сосуды20:52
- Врачи назвали эффективные природные обезболивающие18:15
- Ученые впервые засняли одно из самых редких животных15:20
- Как научиться испытывать бодрость по утрам: 7 правил10:48
- Нумерологический гороскоп на 2018 год09:17
- В Украине запретили популярное лекарство от переедания09:00
- Волос растет в ухе? Это предупреждающий знак08:15
- ДТП в Харькове: Зайцеву готовят к освобождению, стали известны детали
- Пропуск для пересечения линии разграничения на Донбассе: появились важные разъяснения
- Пришли отличные новости из зоны АТО на Луганщине
- Названо "окно" для решения конфликта на Донбассе
- Десантники из зоны АТО открыли огонь со всех стволов
- Новый главарь "ЛНР" проговорился и "спалил всю контору"
- Нужна ли флюорография для прохода КПВВ?
- Пенсионеры-переселенцы сталкиваются с массой проблем
- Освобожденные Травневое и Гладосово: остаются вопросы
- Появились важные данные о реинтеграции Донбасса