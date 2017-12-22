9 продуктов, которыми вы никогда не должны кормить собаку!

22.12.2017 08:20

Когда дело доходит до кормления моей собаки, я против того, чтобы кормить его человеческой пищей. На мой взгляд, разнообразие пищи, которую мы едим, на самом деле вредно для вашей собаки. Я также чувствую, что, если я накормлю его человеческой пищей, то он не будет есть свою еду. Но, как я уже сказал, это мое мнение. Когда дело доходит до кормления вашего любимца, это ваш выбор в том, что вы положите в его миску.

Продукты, которыми вы не должны кормить свою собаку: Шоколад. Он может привести к повреждению центральной нервной системы собаки из-за вещества, называемого теобромин. Его употребление может привести к нерегулярному сердечному сокращению, приступам, рвоте, диарее или в крайнем случае смерти. Молоко. Животные часто страдают от непереносимости лактозы. Молоко может вызвать расстройство живота и диарею у вашей собаки. Сладкое, конфеты наносят урон собачьим почкам. Это также приводит к тому, что сразу же высвобождается слишком много инсулина. Это может вызвать диабет у вашего щенка. Кошачья еда содержит более высокое количество жира и белка, чем в корме для собак. Это может привести к тому, что ваш питомец будет страдать лишним весом. Виноград может нарушить роботу почек и печени пса. Старайтесь не кормить свою собаку больше, чем горсткой винограда в течение месяца. Орехи макадамия - содержат токсин, что может нанести ущерб нервной, мышечной и пищеварительной системе. Побочные эффекты включают дрожь, слабость и удушье. Грибы могут быть смертельным для вашего щенка. Постарайтесь не давать их любимцу вообще. Сырая рыба может содержать вредные паразиты. Если вы хотите кормить свою собаку лакомством, например, рыбой, вы должны убедиться, что ее хорошо приготовили. Жирные обрезки могут вызвать воспаление поджелудочной. Полезные продукты для людей, которые вы должны давать своей собаке. Вот продукты, которые вы должны начать добавлять в миску вашего питомца: Курица без костей. Всегда удаляйте кости, прежде чем кормить собаку любой курицей. Ваша собака будет есть и сырое и приготовленное куриное мясо. Арахисовое масло. Арахисовое масло не только содержит тонны белка, но также содержит витамин Е, здоровые жиры, ниацин и витамин B. Перед тем, как выбрать любую марку арахисового масла, убедитесь, что она не содержит ингредиент ксилита. Морковь. Она помогает удалить зубной камень и все остальное с их зубов. Она также содержит мало калорий и много клетчатки. И, конечно же, морковь источник витамина А. Йогурт. Йогурт должен потребляться каждым живым существом. Он помогает работе кишечника. Источник: http://zdorovia.com.ua



