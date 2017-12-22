Все рубрики раздела
- Как встретить Новый год и сохранить здоровье15:46
- Праздничная грусть. Как спастись от первоянварьского чувства опустошения15:21
- Снег кружится или История о том, что даже в самой грустной жизни есть место новогоднему чуду14:56
- Анастасия Леонова: "В СИЗО СБУ надо мной издевались. Там все рассчитано на то, чтобы человека сломать, там пыточные условия"14:29
- Как сделать год Желтой Собаки счастливым, ярким и удачным: главные приметы, которые гарантируют вам благосклонность талисмана 2018 года12:59
- Новый 2018 год: Где и с кем встречать, во что одеться и что поставить на стол20:41
- Лишить Украину родительских прав19:57
- Для Донбасса 2018 год пройдет в рамках сценария «ни войны, ни мира» – эксперт17:37
- Донбасс накануне праздников. Что происходит - Тука13:28
- Не может позволить себе успешной Украины: на Западе рассказали, чего ждать от Путина12:34
Гадания на Новый год 2018: как узнать все о будущем, любви и богатстве
Люди всегда хотели узнать, что их ждет в будущем. И Новый год — время, когда можно попробовать это сделать. Конечно, воспринимать все слишком серьезно не стоит, но почему бы и не поверить, что нас ждут любовь, успех и богатство?
Гадать можно с 25 декабря по 5 января, если 31 декабря у вас не получится.
Гадание на решение проблемы
Если у вас есть вопрос, который вы не можете ответить, проблема, которую не можете решить сами, надо 25 декабря отломать от черемухи маленькую веточку. Опустите ее в стакан с водой и поставьте на окно. 12 дней ежедневно берите стакан с веточкой в руки и держите 5 минут в ладонях. Представляйте в это время, что ваша проблема уже решена. Если через 12 дней веточка зацветет — это положительный ответ. Беритесь за дело, оно того стоит.
Гадание на желание
Вы его помните! Напишите на листочке желание, подожгите, а пепел высыпьте в бокал шампанского. Ровно в полночь выпейте шампанское. Все сбудется!
Гадание с водой
В новогоднюю ночь возьмите один стакан с водой, а один пустой и, загадав желание, перелейте быстро воду из стакана в стакан. Если на поверхности, над которой вы переливали, осталось не больше трех капель воды, все осуществится. Много воды — не в этот раз.
Новогоднее гадание по льду
В новогоднюю ночь наберите в ложку воды и положите в холодильник. Утром посмотрите. Если вода застыла с углублением — вас ждут неприятности, с бугорком — достаток и удача.
Новогоднее гадание на деньги
Хотите узнать, будете ли вы богаты в следующем году? Возьмите три тарелки и одну монетку, попросите кого-нибудь спрятать монетку под одной из них, пока вы не смотрите. А затем выберите тарелку, если вы угадали с первого раза, в Новом году ваше материальное положение заметно улучшится. Если со второго - вы также будете при деньгах.
Новогоднее гадание на любовь
Возьмите коробок спичек, по бокам коробки вставьте две спички и подожгите. Если головки, которые сгорели, наклонятся друг к другу, то пара будет вместе в следующем году.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, новый год, гадание
- Какие изменения ожидают украинцев с 1 января (ИНФОГРАФИКА)
- В Украине запустят "новогодние" поезда: появился список
- Какие нововведения ожидают украинцев с 1 января 2017 года
- Украинцев ждут подорожания и нововведения
- С нового года в Украине подорожают сигареты
- Какой будет Новогодняя ночь: прогноз погоды
- Потери колоссальные: у террористов "ДНР/ЛНР" много убитых – появились данные, которые тщательно скрывали боевики16:36
- Народ в "ДНР" хочет покоя и довоенной жизни, но это неправильное желание – Ходаковский16:01
- В Мариуполе переселенец сказочно украсил новогодний балкон. ВИДЕО13:46
- Как в «ЛНР» готовятся к встрече Нового года12:37
- Опустошен и заброшен: Сеть поразило свежее фото из оккупированного россиянами Донецка12:16
- "ВСУ пойдут в наступление": террористы на Донбассе устроили истерику11:54
- Ему было всего 25 лет: названо имя защитника Украины, погибшего на Донбассе за минувшие сутки во время "рождественского перемирия". ВИДЕО11:31
- Ходаковский обнародовал интересный компромат на Захарченко11:02
- Ситуация в пунктах пропуска утром 30 декабря10:02
- Несмотря на новогодне-рождественские перемирия, боевики продолжают обстрелы на Донбассе09:57
- Потери колоссальные: у террористов "ДНР/ЛНР" много убитых – появились данные, которые тщательно скрывали боевики16:36
- Черное и Азовское моря будут патрулироваться16:16
- Народ в "ДНР" хочет покоя и довоенной жизни, но это неправильное желание – Ходаковский16:01
- Как встретить Новый год и сохранить здоровье15:46
- Праздничная грусть. Как спастись от первоянварьского чувства опустошения15:21
- Снег кружится или История о том, что даже в самой грустной жизни есть место новогоднему чуду14:56
- Анастасия Леонова: "В СИЗО СБУ надо мной издевались. Там все рассчитано на то, чтобы человека сломать, там пыточные условия"14:29
- Дуда розпорядився будувати паркан на кордоні з Білоруссю й Україною для захисту від АЧС14:10
- В Мариуполе переселенец сказочно украсил новогодний балкон. ВИДЕО13:46
- Экономика праздников: Не много ли украинцы отдыхают?13:27
- Как встретить Новый год и сохранить здоровье15:46
- Праздничная грусть. Как спастись от первоянварьского чувства опустошения15:21
- Снег кружится или История о том, что даже в самой грустной жизни есть место новогоднему чуду14:56
- Анастасия Леонова: "В СИЗО СБУ надо мной издевались. Там все рассчитано на то, чтобы человека сломать, там пыточные условия"14:29
- Как сделать год Желтой Собаки счастливым, ярким и удачным: главные приметы, которые гарантируют вам благосклонность талисмана 2018 года12:59
- Новый 2018 год: Где и с кем встречать, во что одеться и что поставить на стол20:41
- Лишить Украину родительских прав19:57
- Для Донбасса 2018 год пройдет в рамках сценария «ни войны, ни мира» – эксперт17:37
- Донбасс накануне праздников. Что происходит - Тука13:28
- Не может позволить себе успешной Украины: на Западе рассказали, чего ждать от Путина12:34
- Что стоит знать украинцам об общей мобилизации
- МТС «нагревает руки» на жителях ОРДЛО
- Війна закінчиться: астрологи розповіли про майбутнє України
- У МТС заговорила совесть? Абонентам Донбасса присылают извинения за тариф 3 грн/день
- Отступают на всех фронтах: что случилось у боевиков «ДНР»
- Освобожденный боец “Азова” рассказал, кого на самом деле Киев вытащил из плена “Л/ДНР”. ВИДЕО
- Його Ірина Геращенко та Петро Порошенко витягли з полону ЛНР! Але є одна проблема!
- "Это какая-то параллельная вселенная, колючей проволоки только не хватает", - фото из оккупированного Донецка поразило соцсети
- У Путина официально озвучили планы на Украину в 2018 году
- Названа дата когда Путин может подписать соглашение по Донбассу