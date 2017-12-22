Гадания на Новый год 2018: как узнать все о будущем, любви и богатстве

22.12.2017 22:35

Люди всегда хотели узнать, что их ждет в будущем. И Новый год — время, когда можно попробовать это сделать. Конечно, воспринимать все слишком серьезно не стоит, но почему бы и не поверить, что нас ждут любовь, успех и богатство?

Гадать можно с 25 декабря по 5 января, если 31 декабря у вас не получится.

Гадание на решение проблемы

Если у вас есть вопрос, который вы не можете ответить, проблема, которую не можете решить сами, надо 25 декабря отломать от черемухи маленькую веточку. Опустите ее в стакан с водой и поставьте на окно. 12 дней ежедневно берите стакан с веточкой в руки и держите 5 минут в ладонях. Представляйте в это время, что ваша проблема уже решена. Если через 12 дней веточка зацветет — это положительный ответ. Беритесь за дело, оно того стоит.

Гадание на желание

Вы его помните! Напишите на листочке желание, подожгите, а пепел высыпьте в бокал шампанского. Ровно в полночь выпейте шампанское. Все сбудется!

Гадание с водой

В новогоднюю ночь возьмите один стакан с водой, а один пустой и, загадав желание, перелейте быстро воду из стакана в стакан. Если на поверхности, над которой вы переливали, осталось не больше трех капель воды, все осуществится. Много воды — не в этот раз.

Новогоднее гадание по льду

В новогоднюю ночь наберите в ложку воды и положите в холодильник. Утром посмотрите. Если вода застыла с углублением — вас ждут неприятности, с бугорком — достаток и удача.

Новогоднее гадание на деньги

Хотите узнать, будете ли вы богаты в следующем году? Возьмите три тарелки и одну монетку, попросите кого-нибудь спрятать монетку под одной из них, пока вы не смотрите. А затем выберите тарелку, если вы угадали с первого раза, в Новом году ваше материальное положение заметно улучшится. Если со второго - вы также будете при деньгах.

Новогоднее гадание на любовь

Возьмите коробок спичек, по бокам коробки вставьте две спички и подожгите. Если головки, которые сгорели, наклонятся друг к другу, то пара будет вместе в следующем году.

Источник: https://from-ua.com