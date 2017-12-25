Все рубрики раздела
- Как встретить Новый год и сохранить здоровье15:46
- Праздничная грусть. Как спастись от первоянварьского чувства опустошения15:21
- Снег кружится или История о том, что даже в самой грустной жизни есть место новогоднему чуду14:56
- Анастасия Леонова: "В СИЗО СБУ надо мной издевались. Там все рассчитано на то, чтобы человека сломать, там пыточные условия"14:29
- Как сделать год Желтой Собаки счастливым, ярким и удачным: главные приметы, которые гарантируют вам благосклонность талисмана 2018 года12:59
- Новый 2018 год: Где и с кем встречать, во что одеться и что поставить на стол20:41
- Лишить Украину родительских прав19:57
- Для Донбасса 2018 год пройдет в рамках сценария «ни войны, ни мира» – эксперт17:37
- Донбасс накануне праздников. Что происходит - Тука13:28
- Не может позволить себе успешной Украины: на Западе рассказали, чего ждать от Путина12:34
Эти проверенные народные средства лучше других укрепят сердце и сосуды
Полезно знать.
Целительные смеси из сушеных яблок оздоравливают сердце и укрепляют иммунитет.
Об этом пишет Хроника.инфосо ссылкой на healthystyle.info.
Яблоки – универсальный фрукт для нашей местности. Яблоки богаты сахарами, клетчаткой, железом, кальцием, калием, натрием, фосфором, йодом, серой, медью, молибденом и другими незаменимыми микроэлементами. Флавоноиды и фитонциды обусловили противовоспалительное действие яблок.
Большое количество витамина С и железа позволяет использовать плоды для лечения анемии и укрепления иммунитета.
Йода яблоки содержат в 8 раз больше, чем бананы, и в 13 раз больше, чем апельсины, поэтому их используют для профилактики болезней щитовидной железы.
Яблоки понижают давление и помогают при тромбофлебите.
Яблоки обладают мочегонным, желчегонным и слабительным эффектом. Они незаменимы при лечении воспалительных заболеваний желудочно-кишечного тракта, помогают бороться с дисбактериозом, показаны беременным и пожилым людям.
Полезные плоды хорошо влияют на нервную систему, работу памяти и интеллектуальные способности.
Сушеные яблоки сохраняют полезные свойства, они содержит много таких веществ и витаминов, на которые не влияют термическая обработка и высокие температуры.
Три витаминных смеси для оздоровления и укрепления иммунитета
Смесь для профилактики сердечных заболеваний
Взять по 300 г кураги, чернослива, инжира, сушеных яблок, орехов и 100 г меда. Сухофрукты промыть, курагу и чернослив замочить в 100 мл воды на 1 час.
Затем фрукты отжать, добавить орехи и мед. Взбить в миксере до получения однородной пасты.
Принимать 2 раза в день по 1 чайной ложке. Применять в течение 1 месяца.
При необходимости повторить курс.
Витаминная смесь из сушеных яблок и сухофруктов
Взять в равном количестве сушеные яблоки, изюм, чернослив, курагу, очищенные грецкие орехи.
Промыть, высушить. Нарезать 1 лимон с кожурой.
Пропустить сухофрукты и лимон через мясорубку. Добавить 4 столовые ложки меда. Перемешать.
Сложить в отдельную посуду.
Употреблять по 1 чайной ложке 2 раза в день после еды. Применять в течение 1 месяца.
При необходимости повторить курс. Прием витаминной смеси рекомендуется для снятия астенического синдрома, общего синдрома усталости.
Греческая смесь из сухофруктов
300 г сушеных яблок, 300 г кураги, 300 г чернослива, 300 г инжира замочить на 30 минут, промыть, отжать.
Добавить 300 г молотых грецких орехов и 100 г меда.
Взбить в миксере до образования однородной субстанции.
Принимать 1 раз в день по 1 чайной ложке. Курс лечения – месяц. Данное средство полезно при авитаминозах, анемии, проблемах в сердцем, щитовидной железой.
Теги: Донбасс, сердце, сосуды
- Потери колоссальные: у террористов "ДНР/ЛНР" много убитых – появились данные, которые тщательно скрывали боевики16:36
- Народ в "ДНР" хочет покоя и довоенной жизни, но это неправильное желание – Ходаковский16:01
- В Мариуполе переселенец сказочно украсил новогодний балкон. ВИДЕО13:46
- Как в «ЛНР» готовятся к встрече Нового года12:37
- Опустошен и заброшен: Сеть поразило свежее фото из оккупированного россиянами Донецка12:16
- "ВСУ пойдут в наступление": террористы на Донбассе устроили истерику11:54
- Ему было всего 25 лет: названо имя защитника Украины, погибшего на Донбассе за минувшие сутки во время "рождественского перемирия". ВИДЕО11:31
- Ходаковский обнародовал интересный компромат на Захарченко11:02
- Ситуация в пунктах пропуска утром 30 декабря10:02
- Несмотря на новогодне-рождественские перемирия, боевики продолжают обстрелы на Донбассе09:57
- Потери колоссальные: у террористов "ДНР/ЛНР" много убитых – появились данные, которые тщательно скрывали боевики16:36
- Черное и Азовское моря будут патрулироваться16:16
- Народ в "ДНР" хочет покоя и довоенной жизни, но это неправильное желание – Ходаковский16:01
- Как встретить Новый год и сохранить здоровье15:46
- Праздничная грусть. Как спастись от первоянварьского чувства опустошения15:21
- Снег кружится или История о том, что даже в самой грустной жизни есть место новогоднему чуду14:56
- Анастасия Леонова: "В СИЗО СБУ надо мной издевались. Там все рассчитано на то, чтобы человека сломать, там пыточные условия"14:29
- Дуда розпорядився будувати паркан на кордоні з Білоруссю й Україною для захисту від АЧС14:10
- В Мариуполе переселенец сказочно украсил новогодний балкон. ВИДЕО13:46
- Экономика праздников: Не много ли украинцы отдыхают?13:27
- Как встретить Новый год и сохранить здоровье15:46
- Праздничная грусть. Как спастись от первоянварьского чувства опустошения15:21
- Снег кружится или История о том, что даже в самой грустной жизни есть место новогоднему чуду14:56
- Анастасия Леонова: "В СИЗО СБУ надо мной издевались. Там все рассчитано на то, чтобы человека сломать, там пыточные условия"14:29
- Как сделать год Желтой Собаки счастливым, ярким и удачным: главные приметы, которые гарантируют вам благосклонность талисмана 2018 года12:59
- Новый 2018 год: Где и с кем встречать, во что одеться и что поставить на стол20:41
- Лишить Украину родительских прав19:57
- Для Донбасса 2018 год пройдет в рамках сценария «ни войны, ни мира» – эксперт17:37
- Донбасс накануне праздников. Что происходит - Тука13:28
- Не может позволить себе успешной Украины: на Западе рассказали, чего ждать от Путина12:34
- Что стоит знать украинцам об общей мобилизации
- МТС «нагревает руки» на жителях ОРДЛО
- Війна закінчиться: астрологи розповіли про майбутнє України
- У МТС заговорила совесть? Абонентам Донбасса присылают извинения за тариф 3 грн/день
- Отступают на всех фронтах: что случилось у боевиков «ДНР»
- Освобожденный боец “Азова” рассказал, кого на самом деле Киев вытащил из плена “Л/ДНР”. ВИДЕО
- Його Ірина Геращенко та Петро Порошенко витягли з полону ЛНР! Але є одна проблема!
- "Это какая-то параллельная вселенная, колючей проволоки только не хватает", - фото из оккупированного Донецка поразило соцсети
- У Путина официально озвучили планы на Украину в 2018 году
- Названа дата когда Путин может подписать соглашение по Донбассу