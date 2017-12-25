Врачи назвали эффективные природные обезболивающие

25.12.2017 18:15

Они не вызывают побочных эффектов.



Названы лучшие натуральные анальгетики. Есть продукты, которые помогают справиться с болью.



Добавив их в свое меню, вы почувствуете себя лучше, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.info.



Вишневый сок

Согласно одному из исследований, проведенных в 2013 году, люди, которые выпивают по 2 стакана вишневого сока в течение 6 недель, чувствовали облегчение при хронических болях в колене, вызванных остеоартритом.



Жирная рыба

В ней содержатся омега-3 жирные кислоты, которые помогают при воспалениях.



Оливковое масло

Выяснилось, что в оливковом масле содержится вещество, обладающее противовоспалительным действием, аналогичную том, какую оказывает ибупрофен.