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Врачи назвали эффективные природные обезболивающие

25.12.2017 18:15
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Врачи назвали эффективные природные обезболивающие

Они не вызывают побочных эффектов.

Названы лучшие натуральные анальгетики. Есть продукты, которые помогают справиться с болью.

Добавив их в свое меню, вы почувствуете себя лучше, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.info.

Вишневый сок
Согласно одному из исследований, проведенных в 2013 году, люди, которые выпивают по 2 стакана вишневого сока в течение 6 недель, чувствовали облегчение при хронических болях в колене, вызванных остеоартритом.

Жирная рыба
В ней содержатся омега-3 жирные кислоты, которые помогают при воспалениях.

Оливковое масло
Выяснилось, что в оливковом масле содержится вещество, обладающее противовоспалительным действием, аналогичную том, какую оказывает ибупрофен.



Теги: Донбасс, здоровье, обезболивание, таблетки
 
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