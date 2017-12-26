Украинцам объяснили как получать от государства 10 тысяч гривен ежемесячно

26.12.2017 21:16

Семья в Киевской области потратила 30 тысяч долларов и установила на своем доме солнечные батареи. С 30 тысяч киловатт в год, которые приносит станция, семья потребляет только 12 тысяч, все остальное — продает государству.

Об этом пишет «Народная Правда» со ссылкой на ТСН.

По условиям зеленого тарифа, Киевоблэнерго обязано выплачивать семье около 65 тысяч гривен на полгода.

Зеленый тариф ввели уже 5 лет назад. Граждане покупают и монтируют солнечные батареи, ветряки и другие альтернативные электростанции. А государство обязано покупать в них остатки энергии.

К 2020 году Облэнерго должно платить тем, кто установил солнечные батареи, почти по 6 гривен за киловаттчас — то есть больше 10 тысяч гривен в месяц, когда солнце хорошо припекает.

Напомним, несмотря на обещание власти государства соблюдать мораторий, с 2018 года снова начнется рост цен на жилищно-коммунальные услуги. В частности, подорожание электроэнергии с 1 января достигнет увеличения на 10-15%.

Ранее мы сообщали, что с 1 января 2019 г. пеню за каждый день «просрочки» в размере 0,01% придется выплачивать тем, кто не успел по каким-то причинам вовремя, до 20 числа, оплатить коммуналку. За сто дней просрочки будет начисляться пеня в размере 1% от долга, а за год максимальная сумма пени составит 3,65% от суммы долга.

К слову, в столице работает 65 точек приема потребителей «Центра коммунального сервиса», где киевляне могут оплатить все коммунальные услуги: электроэнергию, централизованное водоснабжение, содержание домов, газоснабжение и отопление.