Обмін: кого Україна віддала взамін?

28.12.2017 09:43

27 грудня на Донбасі на закритому КПВВ «Майорське» відбувся обмін полоненими між українською стороною і угрупованнями «ЛНР» та «ДНР». За попередньою домовленістю, українська влада мала передати бойовикам 306 утримуваних, а бойовики – 74. Але повернулися на підконтрольну Україні територію, як повідомила представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з урегулювання конфлікту на Донбасі та перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко, 73 особи, а на окуповану – 233, деякі з них уже відбули покарання і є вільними, частина просто не захотіла повертатися. Спецслужби й правозахисники до останнього не розкривали ці списки громадськості та мас-медіа. Тому офіційної інформації про тих, хто підлягає обміну раніше не було. Проте дещо стало відомо вже сьогодні.

Перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко заявляє, що в результаті обміну на Донбасі звільнені 73 українських заручники, а 233 людини Київ передав підтримуваним Росією бойовикам.

«27 грудня в районі Майорського, що в Донецькій області, відбулося звільнення заручників. З в'язниць бойовиків були звільнені 73 українці, які незаконно утримувалися в ОРДЛО», – цитує Геращенка прес-служба Верховної Ради.

​Хто серед звільнених?

За даними Геращенко, серед звільнених – бійці батальйону «Кривбас» Микола Герасименко та Олександр Лазаренко, яких бойовики незаконно утримували ще від лютого 2015 року, після Дебальцева.

Також серед звільнених – представник Нацгвардії Євген Чуднєцов, якого бойовики «засудили» до 30 років, який зазнав страшних катувань у катівнях ОРДО, мовиться у повідомленні. Також серед звільнених є легендарні «кіборги» – Олександр Морозов та Іван Ляса, які найдовше були в заручниках, ще від оборони Донецького аеропорту.

Президент України Петро Порошенко (праворуч) розмовляє з українськими військовими, яких звільнили після перебування у полоні російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу. Розмова на борту вертольота під час польоту з Краматорська до Харкова, 27 грудня 2017 рок

Геращенко повідомила, що вдалося звільнити військовослужбовців Олександра Олійника, Олексія Кодьмана, Олексія Кириченка, Олександра Каліна, яких поранених схопили бойовики у період з кінця 2014 до початку 2016, під час найважчих бойових дій на фронті.

Серед звільнених – історик і релігієзнавець, президент Центру релігієзнавчих досліджень та міжнародних духовних стосунків, керівник Донецького обласного відділення Української асоціації релігієзнавців Ігор Козловський, громадський активіст і волонтер Володимир Фомічов та інші.

Також серед звільнених є: Абрамов О.О., Арбузов О. І., Ахмєров А.О., Бердник Д.О., Бєлов Ю.С., Бучок В.М., Гайова Г.Л., Гашпор К.В., Голіков О.О., Даркін О.В., Казначеєв Е.Г., Кононенко Є.М., Кононенко І.М., Костенніков А.Т., Канарський О.Г., Коць Л.Р., Кусков О.О., Левашов Д.О., Любчук В.П., Неделяєв Е.В., Недосєкін В.Б., Новицький А.С., Овчаренко В.В., Політова О.П., Попов О.В., Радулов С.М., Сапожніков І.В., Симоненко Є.В., Сичов Л.М., Сінченко Г.А., Соболев М.В., Старченко С.І., Тиренко І.В., Храмих О.М., Чмерук А.В., Чулга О.М., Швайко В.Ю., Яковенко І.С., Бессараб А.Ф., Гулька В.М., Іовов М.М., Кушпіль О.О., Петрачкова О.Г., Радовець В.Н., Юрбаш П.В., Богдан В.С., Віндюк А.В., Гладкий С.В. та інші.

СБУ: у полоні проросійських бойовиків є ще 103 заручники

Раніше повідомлялося, що сепаратисти передали українській стороні 74 людини, зокрема й Ірина Геращенко про це повідомляє.

У прес-службі Верховної Ради не пояснюють причин цієї різниці, водночас в угрупованні «ДНР» заявили, що одна людина відмовилася повертатися на територію, підконтрольну українській владі.

У свою чергу, за даними Геращенко, Київ передав 233-х зі списку в 306 осіб шляхом помилування й звільнення їх з-під варти: «Серед переданих немає таких, які вчинили вбивства та інші важкі злочини, що не підпадає під процедуру помилування».

Після цього обміну, за даними СБУ, у полоні проросійських бойовиків залишаються 103 українських заручники.

«Українська сторона готова до продовження роботи задля звільнення всіх українців, які незаконно утримуються на окупованих територіях України та в Російській Федерації, – зазначила Ірина Геращенко і додала. – Ми готові до другої хвилі звільнення. Також украй важливо встановити долі осіб, яких вважають зниклими безвісти на Донбасі».

До обміну «всіх на всіх» далеко – Різаєва

Шостий пункт Мінських угод – «забезпечити звільнення і обмін всіх заручників і незаконно утримуваних осіб на основі принципу «всіх на всіх».

До обміну «всіх на всіх» далеко, та й останній обмін був аж 14 місяців тому. Але все одно по обміну 27 грудня видно, що бодай якась робота із української сторони ведеться, вважає Гайде Різаєва, правозахисниця, волонтерка групи «Патріот», яка була в полоні бойовиків угруповання «ДНР». Вона повідомила, що списки тих, хто підлягає обміну з одного і з іншого боку до останнього моменту не піддавалися розголосу, щоб не нашкодити процесу.

«Кримінальних людей там однозначно немає. Це або люди, які брали участь у бойових діях, або агітували і були явними прихильниками так званих «ЛНР» та «ДНР», люди які мають стосунок до подій, що відбуваються від 2014 року до сьогодні», – розповіла Гайде Різаєва.

Михайло Чаплига: списки України – за Мінськими угодами, бойовиків – за вказівкою Кремля

Узгодити списки обміну було надскладно, бойовики висували умови, незважаючи на українські закони й суд, за прямою вказівкою з Кремля – вони можуть вимагати звільнення або звільняти зі свого боку кого їм заманеться, вважає представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Михайло Чаплига. В Україні ж діє право, додає він, наприклад, юридично неможливо звільнити людей, засуджених за статтями, які не стосуються конфлікту на Донбасі. Тому список зі свого боку українська сторона формувала, ґрунтуючись на мінських домовленостях.

«Там немає громадян іноземних держав. Також жодна особа проти власної волі не буде переміщена на непідконтрольну територію. Перемови йшли дуже довго, відбувалося кілька хвиль верифікації, виявлення волі осіб, тобто, чи хочуть вони обміну, чи не хочуть. Більше того, сьогодні група осіб, яка підійшла до лінії розмежування, публічно заявила про небажання бути переміщеною, вони залишаться на підконтрольній уряду території», – говорить Михайло Чаплига.

Як повідомляли про обмін підконтрольні бойовикам ЗМІ

«306 осіб повинні сьогодні повернутися в «ДНР» – це ті 306 осіб, які були арештовані тільки за те, що говорять російською мовою, а прописка в їхньому паспорті донецька», – в такому світлі представляли обмін проросійські ЗМІ бойовиків.

Бойовики на своїх ресурсах постійно стверджують, що обмін відбувся тільки завдяки особистому втручанню президента Росії Володимир Путіна, представника України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи зі врегулювання ситуації на Донбасі, кума російського президента Віктора Медведчука і з благословення ватажка угруповання «ДНР» Олександра Захарченка патріархом Кирилом.

Источник Радио Свобода