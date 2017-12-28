Продукты которые никогда не есть королева Елизавета

28.12.2017 17:15

Наверняка вам интересно узнать, чем питаются члены королевских семей, какие продукты позволяют им сохранять молодость и привлекательность на протяжении всей жизни. Сегодня мы раскроем все тайны рациона Елизаветы ІІ и поймем, что позволяет ее величеству так хорошо себя чувствовать и выглядеть







Оказывается, королеве Елизавете не так просто угодить, она исключила из своей диеты целых 9 продуктов, о которых мы расскажем вам подробнее.

Королева никогда это не ест

Макароны







Елизавета никогда не употребляет в пищу пасту, спагетти и прочие итальянские блюда, в которых содержится крахмал.

Картофель

На королевском столе ни в коем случае не должно быть картофеля. Всё дело в том, что этот овощ так же как макароны содержит много крахмала.

Бифштекс с кровью

Быстрообжаренное мясо тоже не подают к обеденному столу королевы. Она предпочитает вторые блюда, которые обжаривают на гриле. Идеальный гарнир к мясу — овощи или овощные салаты из шпината, кабачков и брокколи.

Куриные яйца

Оказывается, Елизавета наотрез отказывается есть блюда из белых куриных яиц. Королевский повар использует лишь красные или перепелиные яйца для стола главы британского государства.

Лук и чеснок

Даже если оригинальный рецепт блюда предусматривает использование лука или чеснока, эти ингредиенты приходится исключить. Однажды придворный повар пошутил, что лук и чеснок могут стать причиной королевской отрыжки.

Хлеб с корочкой

Елизавета настоятельно просит повара подавать ее любимые сэндвичи с джемом, предварительно срезав с хлеба корочку.

Несезонные продукты

Несезонные овощи, фрукты и ягоды не предусмотрены в королевской диете. Она старается следовать важному принципу здорового питания, поэтому ест такие продукты только в сезон.

Елизавета обожает манго, этот вкусный фрукт с января до мая доставляют на королевскую кухню из Таиланда, а с августа до октября — из Египта.

Бананы

Королева не позволяет себе есть любимые бананы целиком. Это, по ее мнению, выглядит недостаточно изящно. Поэтому Елизавета ест бананы небольшими кусочками с помощью вилки.

Сладкий чай

Если вы захотите повторить давнюю английскую традицию чаепития, не сыпьте сахар в этот великолепный напиток, добавьте молока и пейте чай с любимой королевской шоколадкой.

Источник sovkusom.ru