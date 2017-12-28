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В США озвучили прогноз для Украины на 2018 год
В 2018 году в Украине возможны перестановки во власти и даже досрочные выборы.
Об этом сообщается в прогнозе на 2018 год частной американской разведывательно-аналитической компании Stratfor, который есть в распоряжении "Апострофа".
"Новый год принесет свою долю нестабильности для Украины. Так, страна проведет 2018 год в подготовке к президентским и парламентским выборам, которые предстоят в 2019 году. Это будут первые выборы после досрочного голосования, последовавшего за массовыми протестами на Майдане в 2014 году. По мере приближения выборов 2019 года протесты и ротации во власти довольно вероятны, как возможны и досрочные выборы", - отметили американские аналитики.
Также в Stratfor прогнозируют сохранение прозападного курса Украины в следующем году и продолжение поддержки со стороны США.
"Но Украина не будет отклоняться от своего прозападного курса, ведь будет переживать еще один год войны на востоке страны. Хотя США и Россия приступят к переговорам по конфликту на Донбассе и могут даже продвинуться в вопросе миротворцев ООН, решение в более широком смысле останется недостижимым в 2018 году. В результате Украина продолжит получать политическую, экономическую и поддержку в сфере безопасности со стороны США и западных партнеров, в то время как сама она будет стремиться к дальнейшей интеграции с Польшей и странами Балтии в сферах экономики, энергетики и безопасности", - пишут аналитики.
Однако в Stratfor спрогнозировали политические убийства, организованные Россией: "Тем временем Россия активизирует свою гибридную военную кампанию – подразумевающую кибератаки и громкие убийства – против Украины и ее сторонников".
Теги: Украина, США, Донбасс, прогноз
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