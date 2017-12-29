Лишить Украину родительских прав

29.12.2017 19:57

Этот текст был впервые опубликован в апреле 2013 г. и продолжает оставаться актуальным в 2017 г. В принципе его актуальность бессрочна до тех пор, пока изложенная в нём идея не будет реализована на практике.

Родителей, которые не обеспечивают своим детям надлежащие условия жизни и уровень воспитания, лишают родительских прав, а детей передают организациям, способным о них позаботиться.

Так и украинское государство должно быть лишено родительских прав, поскольку показало себя несостоятельным в обеспечении и защите прав, свобод и экономических интересов своих граждан. Граждане Украины должны быть переданы под юрисдикцию и опеку международных гуманитарных организаций, а потом усыновлены другими государствами, которые доказали свою родительскую квалификацию.

Украинский народ находится в стадии детства, а потому беспомощен, не может сам о себе позаботиться, обеспечив удовлетворение своих жизненных потребностей. Как детей до достижения ими совершеннолетия передают под опеку взрослых, так и украинский народ, пока не повзрослеет и не обретёт способность заботиться о себе самостоятельно должен быть передан под опеку состоявшихся, зрелых государств. Таким образом будут соблюдены права детей, то есть инфантильных народов.

Если же молодой организм, достигнув совершеннолетия, оказывается умственно неполноценным, так и не приобретя способности себя обслужить, а следовательно начать самостоятельную взрослую жизнь, то ему назначают опекуна, который и заботится о нём до конца его дней.



