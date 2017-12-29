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Новый 2018 год: Где и с кем встречать, во что одеться и что поставить на стол
До нового, 2018 года – года Желтой Земляной Собаки – осталось всего ничего, и многие если еще не вышли на финишную прямую в подготовке к его встрече, то всерьез начали задумываться об этом. Ведь недаром бытует в народе поговорка – как новый год встретишь, так его и проведешь. Где же лучше всего встречать год Собаки, чтобы он был наиболее удачным, во что одеться и что поставить на стол? Предлагаем ответы на самые распространенные вопросы по поводу приготовлений к новогоднему празднику.
Какова она, покровительница года?
Но прежде чем говорить о встрече Нового года, нужно понять, а кого собственно встречаем и когда.
Присуждение тотема временному периоду – это чисто восточная традиция, она тесно связана с китайским лунным календарем. В нем, подобно знакам зодиака, 12 животных (Крыса, Бык, Тигр, Кот или Кролик, Дракон, Змея, Лошадь, Овца или Коза, Обезьяна, Петух, Собака, Кабан или Свинья), но их покровительство распространяется не на месяцы, а на годы.
Кроме этого, каждые пять лет меняется стихия животного. Интересно, что, согласно китайским учениям, их пять, а не четыре, как принято считать, – Земля, Дерево, Огонь, Металл и Вода. Эти стихии имеют собственные цвета – желтый (Земля), зеленый (Дерево), красный (Огонь), белый (Металл) и синий (Вода).
Помимо этого, каждые два года чередуются начала – женское (Инь) и мужское (Ян).
Так, в 2018 году вступает в свои права Желтая Земляная Собака с энергией Ян. И для того, чтобы встретить правильно, согласно китайским учениям, год, нужно принять во внимание как особенность характера животного-покровителя, так и его стихию и начало.
При этом важно помнить, что начало года в китайском календаре – не 1 января. Он празднуется на второе новолуние после зимнего солнцестояния, что обычно выпадает на период с 21 января по 21 февраля. В 2018 году это 16 февраля. Поэтому если что-то будет в духе покровителя уходящего года – Красного Огненного Петуха, унывать не стоит.
Где и с кем лучше всего встречать год Собаки?
Поскольку Собака – домашнее животное, очень доброе и ласковое, если к нему хорошо относятся, и отличается особым чувством справедливости и привязанностью к людям, 2018 год лучше всего встречать дома в семейном кругу.
Атмосфера должна быть не столько торжественная, сколько душевная. Хорошо, когда семья разделит все хлопоты, от уборки жилища до приготовления праздничной пищи, и наполнит дом совместными приятными воспоминаниями.
Если же по каким-то причинам это невозможно, астрологи советуют выбирать помещение для празднования Нового года максимально тихое и уютное, которое могло бы напомнить о доме. Пригласить в таком случае на празднование можно близких друзей. Очень приветствуются большие компании, ведь Собака очень отзывчива и общительна – ей грустно в одиночестве.
Что надеть на Новый год?
Цветовая гамма грядущего нового года весьма богата. Как уже отмечалось, главный цвет 2018 года – желтый. Поэтому в одежде, декоре помещения и праздничного стола лучше всего использовать мягкие пастельные цвета – желтый, песочный, оливковый, золотистый, коричневый, кофейный. Допускается нейтральный кремовый, но ни в коем случае не белый.
Поскольку стихия года – Земля, то, помимо названных, астрологи рекомендуют использовать также всю природную гамму цветов (черный, бледно-красный, оранжевый и др.). Сама же Собака хорошо относится к темно-синему, зеленому и фиолетовому.
Все, что бы вы ни одели и чем бы ни украсили дом и праздничный стол, должно быть сдержанным и скромным – Собака очень уравновешенна и непритязательна. Так, не допускаются вызывающие наряды, к примеру, с глубоким декольте, прозрачными тканями и длинными разрезами, большие яркие украшения и нагромождения.
К слову, это относится и к подаркам – чтобы не злить собаку, они не должны быть слишком дорогими: покровительница года не терпит расточительства и помпезности.
Что подать на стол на Новый год?
Собака неприхотлива в еде, во всяком случае, она не гурман и не интересуется деликатесами, поэтому новогодние блюда должны быть как можно проще и обыденнее. Конечно же, их можно и нужно украшать зеленью, овощами и фруктами – все же праздник, но ничто не должно превращать ваш стол в банкет королей.
В частности, предпочтение для встречи 2018 года отдается мясным блюдам, поскольку Собака хищник.
Для первых блюд хороши супы с фрикадельками и куриными сердечками, сборные солянки с различными видами колбас и мяса, а также традиционный борщ.
Наиболее приемлемые вторые блюда, приготовленные из мяса, – тефтели с рисом, говяжья печень, котлеты, отбивные и гуляш. На гарнир можно подать вареный картофель, гречку, пшеничную кашу или макароны. Тут можно ориентироваться по собственному вкусу.
Что касается холодных закусок, на столе обязательно должны быть различные мясные и колбасные нарезки. Хорошо бы не забыть и о сале с прослойками мяса, говяжьем сердце, языке и разнообразных рулетах.
Салаты должны быть незатейливыми. Здесь можно вспомнить старые добрые оливье, шубу и мимозу.
А вот по части десертов и напитков у Собаки предпочтений нет. Главное не злоупотреблять алкоголем, ведь Собака страж и ей не присущ разгульный образ жизни.
Еще чуть-чуть интересного
В год Собаки символы, приносящие удачу, – 3, 4 и 9 (и их комбинации – 34, 93). Чтобы принести в дом удачу, здоровье и счастье, будет хорошо, если на праздничном столе окажется соответствующее число свечек, блюд или приборов.
Также смело можно поставить на праздничный стол букет свежих красных роз или вазон с орхидеей (эти растения могут быть и на нарядах), а также водяные лилии и маки, – они считаются самыми счастливыми для Собаки.
Удачные направления, как уверяют астрологи, – восток, юг и северо-восток. Именно в этих частях дома нужно ставить елку и стол, чтобы задобрить покровительницу 2018 года.
Источник 112.
Теги: Донбасс, собака, встреча, Новый год
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