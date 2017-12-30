Как сделать год Желтой Собаки счастливым, ярким и удачным: главные приметы, которые гарантируют вам благосклонность талисмана 2018 года

30.12.2017 12:59

Поскольку собака – одно из самых добрых, искренних и преданных существ на планете, то будущий 2018 год пройдет в атмосфере дружбы, доверия. Это будет год достижения новых целей, реализации серьезных проектов. Особо пышно не нужно наряжать елку и не напиваться, собака не любит пьяных людей вообще. Поэтому в новогоднюю ночь и весь следующий год употребление алкогольных напитков должно быть умеренным, передает "Диалог.UA". В 2018 году повезет крепким семейным парам, это будет год преданности, очень важный год для тех, кто ценит дружбу, человеческие отношения, семью и т.д. При загадывании желания под бой курантов, у человека должна уже быть четко сформулированная мечта, которую после посыла во Вселенную нужно отпустить. Эксперты советуют Новый Год отмечать в шумной веселой компании с танцами, песнями и конкурсами. Одеться нужно в желтый, оранжевый, коричневый и близкие к этому оттенки. На праздничном столе должно быть очень много мяса – любимого лакомства символа 2018 года, а сам стол должен быть накрыт красивой нарядной скатертью, на которой должно обязательно стоять глиняное блюдце с зерном и монетками для привлечения процветания и благополучия в дом. Согласно приметам, если в разгар празднования Нового Года у человека вдруг зачесалась левая рука, то весь будущий год для него будет стабильным и успешным. 30 и 31 декабря нужно выкинуть из дома все поломанные вещи и провести генеральную уборку. Также необходимо купить заранее копилку в виде собаки и заполнить ее разными монетами. Если накануне Нового Года или в новогоднюю ночь вы увидели во сне собаку, вас ждет счастье и большая удача. А если 31 декабря и 1 января встретили на улице собаку, ее надо обязательно покормить, тогда вы стопроцентно заручитесь ее поддержкой на 2018 год. Если 2017 год был для вас неудачным, 31 декабря сожгите календарь с уходящим годом. Пока горит бумага, представляйте, что вы избавляетесь от всех проблем и начинаете 2018 год с чистого листа. Нужно чтобы в доме был шар или игрушка с изображением собаки. Ближе к 12 часам 31 декабря, ее нужно повесить на елку и обязательно загадать желание. Примета обещает, что задуманное обязательно исполнится в течение 2018 года. Поскольку собака любит людей и комфортно себя чувствует в семье, супругам под бой курантов надо обязательно держаться за руки, это укрепит еще больше их союз и обеспечит мир в семье на предстоящий год. Пара, которая мечтает о ребенке, должна повесить на елку, либо же положить под нее какую-то детскую вещь. А женщина, которая хочет забеременеть, обязательно должна немного пригубить из стакана или бокала беременной подруги. Для избежания ссор и скандалов в семье, надо обязательно сделать и разместить в доме талисман трехцветной собаки.