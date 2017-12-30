В Новый год без лишнего: что нужно оставить в прошлом, 2017 году

30.12.2017 18:26

Начать изучение иностранного языка, делать зарядку каждый день, заняться своим здоровьем или же поменять работу — для многих из нас стало привычным планировать изменения в своей жизни на понедельники, а особенно существенные откладывать на новый год. Хорошая новость для тех, кто давно не мог решиться на подобные важные события: новый, 2018 год начинается с понедельника! А значит, это отличный шанс сделать желанный шаг и изменить свою жизнь к лучшему. Но все новое требует места, будь то вещи, мысли или отношения.







4 приметы ненужных вещей

Кому из нас не знакома ситуация, когда шкаф полон одежды, а носить нечего? Какие-то вещи лежат годами в ожидании своего часа, каким-то вечно не хватает дополнения к комплекту. "Кардинально изменить ситуацию поможет основательная расчистка гардероба", — утверждает Юлия Штода. Но как распознать лишнее?

1. Изношенные вещи

То, как вы относитесь к себе, можно оценить по тому, как вы одеты, когда вас никто не видит. Все растянутые футболки, кофты с катышками и т.д. выводим из разряда домашней одежды и выбрасываем без сожаления. Давайте больше любить себя и быть красивыми не только для других!

2. Не по размеру

Такие вещи создают иллюзию, что у вас есть одежда, в то время как на самом деле носить вам нечего. Если вы уверены в том, что скоро вернетесь в прежнюю форму — сложите их в отдельную коробку, чтобы сейчас они не занимали место в шкафу.

3. За год ни разу не надевались

Часто бывает, что мы покупаем одежду под действием эмоций или распродаж, а придя домой, понимаем, что она нам не очень нравится. Но все равно вешаем ее в шкаф. Если с момента такой покупки прошел год, а вы эту вещь так ни разу и не надели — смело с ней расставайтесь.

4. Нелюбимые

Вещи, в которых вам некомфортно, которые жмут, натирают или напоминают о неприятных ситуациях в жизни — стопроцентные кандидаты на вылет. Уберите их из своего шкафа и своей жизни!

КАК ИЗБАВИТЬСЯ. Расставайтесь с вещами по-настоящему: отдавая, продавая или отправляя их на утилизацию, но ни в коем случае — не на дачу. Хорошую, но не подходящую вам одежду можно передать в благотворительный фонд: тогда вы избавитесь от лишнего, совершив доброе дело.

Мысли-преграды

Многие наши мечты остаются мечтами, а планы годами ждут своего воплощения или срываются по непредвиденным причинам. Часто виной этому наши внутренние преграды.

"Барьеры и страхи, которые когда-либо прочно обосновались в нашем подсознании, не дают нам выйти за рамки того, что мы имеем на данный момент", — делится Елена Семинская.

Сделать свои цели достижимыми вполне возможно, определив те бессознательные факторы, которые мешают движению вперед.

Как распознать лишнее?

В момент, когда мы ставим себе какую-либо цель, мы можем испытывать разные чувства. В одних случаях это вызывает у нас прилив сил и воодушевление: тогда мы движемся к намеченному легко, и преодоление возникающих препятствий дается нам без особого труда. Но иногда в ответ на принятое решение возникает целый хор внутренних отговорок: мне некогда, это не сработает, у меня нет на это денег и т.д. Так работает механизм сопротивления. Сознательно мы хотим новой жизни, больших денег, гармоничных отношений. Давим сами на себя в этом вопросе или испытываем давление близких. А наше бессознательное в ответ на это давление сопротивляется, и мы движемся к цели, как машина на ручнике.

Как избавиться от мыслей-преград?

Осознайте, что останавливает вас в достижении цели. Возможно, это изменение жизненного уклада или страх неизвестности. Есть упражнение, которое поможет вам выявить мысли-преграды и трансформировать их в позитивные установки. Уединитесь, чтобы вам никто не мешал, и в состоянии потока, не раздумывая, в столбик выпишите все негативное, что вам приходит в голову по поводу вашей мечты. Как правило, где-то на десятом пункте этого списка "выстреливает" то, о чем вы и думать позабыли. Например, женщина мечтает забеременеть. Выполняя это упражнение, она вдруг вспоминает, что когда-то давно услышала историю о том, как кто-то погиб во время родов. Так у нее родилась установка "рожать — опасно". Напротив столбика с негативными мыслями выпишите позитивные. Например, рожать — безопасно.

Разбейте большие цели на более реальные шаги. Часто именно боязнь неподъемности ноши заставляет нас откладывать выполнение намеченной задачи. Поэтому цель "хочу стать миллионером" разбейте на несколько подцелей, достижимых в краткосрочной перспективе. Например, "хочу в следующем месяце заработать на 1000 грн больше".

Отношения не в тягость

Случается, что отношения не приносят радости, превращаясь в череду испытаний и огорчений. Как быть с ними: продолжать ли, считая это временными трудностями, или прекратить без сожаления? Юлия Кулешова разъясняет: "Попытка примириться с деструктивными отношениями, стремление сохранить их может обернуться тяжелыми последствиями для личности".

Узнать их можно по нескольким признакам:

1. В отношениях вы теряете себя, но при этом чувствуете свою эмоциональную зависимость от партнера.

2. Партнер вас контролирует, все свои решения вы принимаете под давлением его оценки.

3. Вы постоянно испытываете чувство вины за любое свое действие. Партнер манипулирует тем, что вы его "доводите" до эмоциональных срывов.

4. Вы подвергаетесь насилию: психологическому (вас унижают как личность), сексуальному (принуждают к близости), финансовому (тотальный контроль ваших трат и неудовлетворение потребностей).

5. Вы находитесь в постоянном напряжении, в отношениях у вас упала самооценка, вы перестали верить в себя.

Как избавиться/преобразовать?

Здоровые отношения основаны на любви, уважении и принятии друг друга. Но их могут выстроить лишь зрелые личности, которые любят, уважают и принимают себя. Задумайтесь прежде всего о том, как вы относитесь к себе. Уделяйте время реализации собственных потребностей, уважайте свои желания и не бойтесь отстаивать свои психологические границы — возьмите ответственность за свою жизнь в свои руки. Наращивая уважение к самому себе, вы заметите, как это отразится на отношении вашего партнера к вам. Если же вы осознаете, что ничего с его стороны не изменилось и вы не можете принять партнера таким, какой он есть, позвольте себе отказаться от таких отношений.

Источник Сегодня.