Безумного мента с пистолетом опознали - он скоро убивать начнет. ВИДЕО

04.01.2018 19:22

В безумном менте, который с пистолетом бросался на людей в центре Киева, опознали участника жестокого избиения задержанного, полгода назад. Его имя Роман Габро

С безумной рожей он направлял на людей пистолет, предварительно дослав патрон в патронник.





Адвокат Дмитрий Коробко вспомнил это имя.

2 июля 2017 года бывшие беркутовцы из "Корда" задержали Руслана Бабарикова и отвезли в Днепровский райотдел Киева, где уже "наша новая полиция" избила его, когда выяснилось, что Руслан многолетний активист "Дорожного контроля" (нашли в базе множество его заявлений на ментов) и участник боевых действий. Били с криками "мочи патриотов" - http://pauluskp.com/news/fcf1a8dbe.

Видео снято во время задержания и сразу после избиения:



Менты били его, закованного в наручники, прямо в комнате для приема граждан, в райотделе. Заходили в комнату по очереди и пинали, лежащего на животе в луже своей крови. Руслан периодически терял сознание. Ему сломали нос, выкручивали уши (одна из любимых ментовских пыток), ногами отбивали внутренности, всё тело в гематомах.

Приехавшим правозащитникам и адвокатам менты рассказали, что понятия не имеют откуда лужа крови на полу и кто избил человека. Нагло заявили, что в райотдел забежали неизвестные, избили Руслана, а потом убежали(!).

Водителя автомобиля, в котором ехал Руслан, попытались обвинить в вождении в нетрезвом виде, а самого Руслана в хулиганстве (за стандартный вопрос о причине остановки), хотя даже освидетельствование не проводили. В суд менты не являлись и это дело с треском проиграли - http://pauluskp.com/news/8182dfab8. Вождение в нетрезвом виде и хулиганство - эти абсурдные обвинения были сняты.

В то же время, заявление о незаконном задержании и избиении долго не хотели вносить в ЕРДР. Никаких следственных действий не проводят.

Так вот, Роман Габро - это тот самый мент, который оформлял незаконное задержание, закончившееся пытками и жестоким избиением. Документик имеется.

Лейтенант полиции Роман Олегович Габро, инспектор патрульной полиции Киева, рота №4, батальон №3. Раньше это было для нас безликое имя, а теперь мы знаем как выглядит мусор, участовавший в избиении нашего друга. Садист и лживая тварь, которая поставила свою подпись, пытаясь сфальсифицировать дело, покрывая себя и таких же уголовников в форме

В первом видеосюжете рассказывается и о другом случае с участием Габро - избиении председателя ОСББ. То есть, это существо с пистолетом засветилось неоднократно, вместе с такими же отморозками, но последствий для него никаких. ОПГ НП своих бандитов не выдает.

Адвокат Дмитрий Коробко:

- Дело об избиении Руслана Бабарикова в ЕРДР вносить не хотели, помощника омбудсмена не пускали, с тех пор ни одного следственного действия, даже не звонят. В суд Габро по моему вызову трижды не явился. И всё из-за безнаказанности, у него ведь люди сами головами о стены бьются, и неизвестные избивают граждан прямо в райотделах. Таким габром воняет вся нацполиция - с головы до самого ануса. Кроме нашего случая уже два зафиксированных на видео нападения на людей - он скоро убивать начнёт.

Источник Архив журналиста.