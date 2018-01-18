Все рубрики раздела
- Как не замерзнуть в мороз20:59
- Самые смешные и опасные "указы" главарей "ДНР"-"ЛНР"19:45
- Какую энергетику имеет ваше жилище по фэн-шую, исходя из номера вашей квартиры19:01
- Вы - недоумки! Воюющий на Донбассе россиянин ярко вступился за украинский язык18:16
- Россия не готова к наступательным действиям на Донбассе, – эксперт17:59
- Кашель с бронхитом вмиг проходят. Нужно только перед сном выпить это средство16:30
- Это нужно знать: тыква вызывает необратимые процессы в организме16:08
- Россия может развязать войну внезапно - глава британского Генштаба. ВИДЕО15:02
- Россия готовится к большой войне на Донбассе14:52
- В России не знают, что делать «с этим чертовым Донбассом» — российский журналист08:05
Я - заблудшая овечка: Усик рассказал о поездках в АТО. ВИДЕО
Чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе Александр Усик рассказал о своих поездках в АТО, а также о своем общении с митрополитом Онуфрием.
В ходе пресс-конференции Усик заявил, что общается с воинами АТО на духовные темы, пишет Апостроф.
"Мы рождаемся, живем, у каждого из нас есть время, чтобы сделать какие-то хорошие или плохие вещи. Когда вы умрете, то куда попадете - в рай или в ад? Это вам решать. Потому что Всевышний пошел на муки за наши грехи. Мы можем спастись через него, делая правильные вещи. Так вот и я спасаюсь. Езжу к ребятам в АТО, поддерживаю их, общаюсь с ними. Я сам по контракту служил в пограничной службе, некоторых я знаю лично. И я их поддерживаю морально. Я с ними общаюсь не о пулях, не об оружии, я общаюсь с ними о духовном.
Точно так же я общался вчера с блаженнейшим о духовном, о спасении души своей грешной. Кто я? Я - заблудшая овечка, которая хочет найти пристанище, врата, в которые войдешь и спасешься", - сказал Усик.
Теги: Донбасс, поездка, Александр Усик, АТО
- Что означает переворот в "ДНР" или сейчас нужны более "гибкие фигуры" - мнение экспертов
- Губернатор отчитал чиновников за жильё и разбил шампанское (ФОТО)
- Стрелков пророчит "дворцовый переворот"
- Экс-нардеп и регионал Владимир Олейник заявил, что в Украине готовится государственный переворот: есть три группы
- Наши люди - в Голливуде!
- Россиян уравняют с таджиками и заставят предупреждать о поездке. Как будет работать "большой брат" по-украински
- Из-за метелей закрыты школы Донецкой области20:05
- Боевики в ОРДО ждут очередной "гумконвой" из России19:21
- Отключение украинской связи в "ДНР": жители Донецка открыто проклинают Захарченко и собирают митинг в центре города18:40
- ОБСЕ рассказала, когда заработает Vodafon в Донецке18:38
- Захарченко призвал украинских студентов учиться в "ДНР": видео с заявлением главаря боевиков насмешило Сеть. ВИДЕО17:21
- Отсутствие желания! Власти «ДНР» могут включить МТС. Но не делают этого16:47
- В Мариуполе «Восточный» до сих пор восстанавливается после обстрела «Градами»15:44
- В «ДНР» начали распространять старые байки и страшилки15:26
- "Вооружение в окопах и блиндажах": ОБСЕ увидела подготовку сторон на Донбассе к обострению13:57
- Vodаfone обнародовал свои требования к "ДНР"13:41
- В Украине резко сократился размер субсидий21:23
- Как не замерзнуть в мороз20:59
- Составлен список ненужных государству объектов недвижимости20:42
- "Украина - помойка, здесь люди друг друга съедают": Марчук сделал новое громкое заявление20:26
- Из-за метелей закрыты школы Донецкой области20:05
- Самые смешные и опасные "указы" главарей "ДНР"-"ЛНР"19:45
- Боевики в ОРДО ждут очередной "гумконвой" из России19:21
- Какую энергетику имеет ваше жилище по фэн-шую, исходя из номера вашей квартиры19:01
- Отключение украинской связи в "ДНР": жители Донецка открыто проклинают Захарченко и собирают митинг в центре города18:40
- ОБСЕ рассказала, когда заработает Vodafon в Донецке18:38
- Как не замерзнуть в мороз20:59
- Самые смешные и опасные "указы" главарей "ДНР"-"ЛНР"19:45
- Какую энергетику имеет ваше жилище по фэн-шую, исходя из номера вашей квартиры19:01
- Вы - недоумки! Воюющий на Донбассе россиянин ярко вступился за украинский язык18:16
- Россия не готова к наступательным действиям на Донбассе, – эксперт17:59
- Кашель с бронхитом вмиг проходят. Нужно только перед сном выпить это средство16:30
- Это нужно знать: тыква вызывает необратимые процессы в организме16:08
- Россия может развязать войну внезапно - глава британского Генштаба. ВИДЕО15:02
- Россия готовится к большой войне на Донбассе14:52
- В России не знают, что делать «с этим чертовым Донбассом» — российский журналист08:05
- Украинцам назвали срок действия «старого» паспорта
- "Связисты" из ОРДО продолжают зарабатывать, Vodafone им не нужен
- Людей тьма, дождь шпарит: соцсети рассказали о сегодняшнем пересечении линии соприкосновения на Донбассе
- Остатки связи: появился перечень адресов, где в ОРДО можно поймать Vodafonе
- Расстрел гражданского населения в пункте пропуска: версия штаба АТО
- Названы опасные тенденции, которые говорят о подготовке наступления на Донбассе
- "Железным занавесом" в ОРДО Захарченко спасает бизнес жены?
- Во всем виноваты траншеи боевиков? СММ ОБСЕ рассказала о битве за мобильную связь на Донбассе
- Казанский: Думаю, всем уже понятно, что МТС был отключен целенаправленно
- Соцсети: в ОРДО произошла трагедия на шахте, есть погибшие