Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Статьи

В России не знают, что делать «с этим чертовым Донбассом» — российский журналист

23.01.2018 08:05
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В России не знают, что делать «с этим чертовым Донбассом» — российский журналист

Российский президент Владимир Путин скорее всего не начнет масштабное военное наступление против Украины из-за вероятности больших потерь, ухудшения отношений с Западом и отсутствия возможности содержать оккупированные территории.
Об этом "Апострофу" рассказал российский журналист и публицист Леонид Радзиховский.
"Все понимают, что если россиская армия предпримет военные действия, то ответ будет катастрофическим для Украины. Но он будет катастрофическим и для России, потому что даже локальная война с Украиной – не поход на Киев, а, скажем, разбить войска на Донбассе и отхватить еще кусок земли – была бы катастрофой для России по нескольким очевиднейшим причинам", - отмечает журналист.
По его словам, одной из первых причин являются гробы, которые в случае войны Россия может получить накануне голосования за президента РФ.

Второй причиной Радзиховский называет новый виток конфронтации с Европой.
"Будут жесточайшие ответные действия вплоть до эмбарго на продажу газа и нефти, что обернется экономической катастрофой в России", - прогнозирует он.
Третья причина, по мнению журналиста, состоит в том, что Россия не сможет содержать захваченные территории.
"Россия не знает, что делать с этим "чертовым" Донбассом, который худо-бедно, но надо поить, кормить, тащить. А отхватить еще какие-то территории - и что делать там? Кормить, поить и тащить? На кой черт России это надо? Это абсолютное безумие", - говорит Радзиховский.



Теги: Россия, Донбасс, катастрофа, наступление
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх