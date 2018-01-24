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Йогурт може викликати карієс
Науковці стверджують, що йогурт може провокувати появу карієсу у дітей. Детальніше - читайте у "Країні здоров'я".
Насправді, навіть йогурт, який вживають між основними прийомами їжі, підвищує ризик карієсу, попереджають науковці з Університету Единбурга. Йогурт перебуває на одному рівні з солодкою газованою водою, цукерками, шоколадом.
Отже, його споживання варто контролювати. Мова, в першу чергу, йде про перекуси. Тому краще вживати солодкі продукти під час основного прийому їжі.
Експерти проаналізували дані (стан зубів, раціон і гігієну порожнини рота) 3832 дітей у віці 2-5 років. Виявилося, діти, які чистити зуби рідше ніж раз на день або взагалі пропускали чистку зубів у віці двох років, в два рази частіше мали карієс в п'ять років.
Причому, ризик карієсу був підвищений і в тому випадку, коли батьки погано контролювали раціон дітей. Для перекусів варто вибирати фрукти - вони знижували ризик карієсу.
Источник: http://zdorovia.com.ua
Теги: Донбасс, кариес, йогурт
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