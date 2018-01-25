Цены на еду в Украине испортили морозы: что будет дальше

25.01.2018 21:12

Стоимость продуктов питания совсем не радует украинцев. Сайт "Сегодня" собрал информацию о ценах и прогнозы с информационных сайтов агропромышленного комплекса и оптовых рынков разных регионов Украины.

Борщевой набор дорожает

Цены на многие продукты питания из "борщевого набора" в январе 2018 года пошли вверх.

На львовском оптовом рынке "Шувар" за неполный месяц средняя цена на капусту повысилась с 2,2 до 4,5 грн. Разброс цен 24 января колебался между 4 и 5 грн. Цены на лук в первые дни января упали в среднем с 3,8 до 3 грн, а затем повысились до 4 грн за килограмм. Картошка 2 января продавалась в среднем по 3,5 грн, а 24 января – уже по 4,2 грн. Морковь за этот же период поднялась в цене с 4 до 6,5 грн. Свекла – с 3,9 до 6,8 грн.

Если 2 января, купив по килограмму этих овощей на львовском рынке "Шувар", нужно было заплатить 17,4 грн, то 24 января – уже 26 грн. Таким образом, подорожание составило почти 50%.

На киевском оптовом рынке "Столичный" цены ниже. 23 и 24 января капуста продавалась по 3,8-4,2 грн (средняя цена – 4 грн), лук – по 3,6-3,8 грн/кг, картофель – по 4-5 грн, морковь – по 5,5-6,5 грн, свекла – по 5-7 грн/кг. Борщевой набор по средним ценам обошелся бы в 23,7 грн.

А вот на одесском оптовом рынке "Початок" цены даже выше львовских. 24 января капуста там продавалась по 3-7 грн (средняя цена – 5 грн), лук – от 3,5 до 7 грн, картошка – по 4,5-9 грн, морковь – по 6-8 грн, свекла – по 5,5-8 грн/кг. Получается, борщевой набор по средним ценам стоил 29 грн.

Самые низкие цены мы обнаружили на крупном оптовом рынке "Нежданный" в Цюрупинском районе Херсонской области, куда свозят свою продукцию большинство производителей региона и откуда она затем отправляется по разным уголкам Украины. 24 января борщевой набор на этом рынке стоил всего 20,75грн. Капуста продавалась по 2-3 грн, лук – по 3-4, картофель – по 3,5-4,5, морковь – по 5-5,5, а свекла – по 5-6 грн/кг.

Эксперты по аграрному рынку говорят, что производители считают нынешние цены слишком низкими, такими, которые едва покрывают затраты на производство. В частности, поэтому капусты сейчас продается очень мало. Этот овощ неплохо зимует в овощехранилищах, и производители ждут, когда цены поднимутся еще больше.

А вот остальные овощи из борщевого набора зимуют хуже. Даже морковь и свекла уже начали портиться в отечественных овощехранилищах. И, чтоб не остаться в убытке, аграрии повышают цены на еще пригодный товар, насколько могут. Эксперты предупреждают: если затраты прошлого года не окупятся, в 2018-м производители просто могут отказаться от популярных, но невыгодных культур в пользу более рентабельных.

варя колебался между 4 и 5 грн. Цены на лук в первые дни января упали в среднем с 3,8 до 3 грн, а затем повысились до 4 грн за килограмм. Картошка 2 января продавалась в среднем по 3,5 грн, а 24 января – уже по 4,2 грн. Морковь за этот же период поднялась в цене с 4 до 6,5 грн. Свекла – с 3,9 до 6,8 грн.

Если 2 января, купив по килограмму этих овощей на львовском рынке "Шувар", нужно было заплатить 17,4 грн, то 24 января – уже 26 грн. Таким образом, подорожание составило почти 50%.

На киевском оптовом рынке "Столичный" цены ниже. 23 и 24 января капуста продавалась по 3,8-4,2 грн (средняя цена – 4 грн), лук – по 3,6-3,8 грн/кг, картофель – по 4-5 грн, морковь – по 5,5-6,5 грн, свекла – по 5-7 грн/кг. Борщевой набор по средним ценам обошелся бы в 23,7 грн.

А вот на одесском оптовом рынке "Початок" цены даже выше львовских. 24 января капуста там продавалась по 3-7 грн (средняя цена – 5 грн), лук – от 3,5 до 7 грн, картошка – по 4,5-9 грн, морковь – по 6-8 грн, свекла – по 5,5-8 грн/кг. Получается, борщевой набор по средним ценам стоил 29 грн.

Самые низкие цены мы обнаружили на крупном оптовом рынке "Нежданный" в Цюрупинском районе Херсонской области, куда свозят свою продукцию большинство производителей региона и откуда она затем отправляется по разным уголкам Украины. 24 января борщевой набор на этом рынке стоил всего 20,75грн. Капуста продавалась по 2-3 грн, лук – по 3-4, картофель – по 3,5-4,5, морковь – по 5-5,5, а свекла – по 5-6 грн/кг.

Эксперты по аграрному рынку говорят, что производители считают нынешние цены слишком низкими, такими, которые едва покрывают затраты на производство. В частности, поэтому капусты сейчас продается очень мало. Этот овощ неплохо зимует в овощехранилищах, и производители ждут, когда цены поднимутся еще больше.

А вот остальные овощи из борщевого набора зимуют хуже. Даже морковь и свекла уже начали портиться в отечественных овощехранилищах. И, чтоб не остаться в убытке, аграрии повышают цены на еще пригодный товар, насколько могут. Эксперты предупреждают: если затраты прошлого года не окупятся, в 2018-м производители просто могут отказаться от популярных, но невыгодных культур в пользу более рентабельных.

Киевское мясо потеряло совесть

Цены на мясо в новом году удивляют своей непредсказуемостью. Например, на львовском рынке "Шувар" цены две недели января держались на одном и том же уровне, после чего выросли примерно гривен на 5 и держатся на таком уровне вторую неделю, а некоторые даже снижаются. Так, говяжий ошеек сейчас стоит 100 грн/кг, лопатка – 110 грн/кг, гуляш 99 грн. Свиная вырезка весь месяц стоила 140 грн/кг, лопатка стоила в среднем 86,5 грн за кило, а на этой неделе подешевела до 83,5 грн.

На киевском рынке "Столичный" – совсем другая тенденция. Только вчера цены на говядину выросли в среднем на 10-30 грн. Еще во вторник, 23 января, говяжий биток продавался по 145-155 грн/кг, а уже в среду, 24 января, – по 170-190 грн. Телячью лопатку во вторник можно было купить по 105-115 грн, а в среду – уже по 150-170 грн.

Средние цены на говяжью заднюю часть выросли за сутки со 130 до 140 грн за кг, на лопатку – со 110 до 120 и т.д. Телячий ошеек подорожал с 90 до 120 грн, корейка – со 150 до 200 грн.

Подорожало на этом рынке и мясо птицы. Индюшатина (тушка) – в среднем с 76 до 83 грн, куриное филе – с 78 до 85 грн. А вот домашние курицы подешевели в среднем на гривню: с 70 до 69 грн.

Цены на колбасы и рыбу на этом рынке пока остаются на прежнем уровне. А сало подешевело, причем весьма существенно. 23 января сало продавали на "Столичном" по 100-120 грн/кг, а 24-го можно было найти много предложений сала и по 85 грн. В результате средняя цена снизилась со 110 сразу до 90 грн. Хотя, надо признать, на розничных ценах это пока никак не отразилось. Например, на рынке "Лукьяновский" "генеральское" сало вчера продавали и по 170 грн/кг. Да и вообще эксперты считают, что цены на сало в 2018 году будут сопоставимы с ценами на мясо. К тому же будет наблюдаться определенный дефицит на этот продукт.

Молоко уже продают по доллару за литр

С 23 до 24 января литр молока на "Столичном" рынке подорожал в среднем с 16,% до 23,5 грн за литр. Еще во вторник его продавали по 12,5-17,5, а уже в среду минимальная и максимальная цена составляли 18,5-29,4 грн соответственно.

Сливочное масло в январе пока не изменилось в цене. В Киеве, например, оно пока держится на уровне 130 грн за кг, во Львове – 132,5 грн. Но эксперты прогнозируют подешевление этого продукта сразу после Масленицы. Это связано, в частности, с падением цен на молокопродукты на мировых рынках.

Существенных колебаний цен на остальные молочные продукты в Украине не произойдет, считают эксперты. В частности, упасть ценам не позволит довольно высокий спрос. По данным статистики, поголовье коров и производство молочных продуктов в Украине стабильно сокращается, а потребление уже в минувшем году стало самым низким за историю независимой Украины.