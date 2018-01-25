Все рубрики раздела
- Пенсионная реформа в Украине: Почему она нужна и что предусматривает20:45
- Названы самые модные цвета зимы-201818:35
- У повільному поверненні "Укртелекому" державі звинуватили Генпрокуратуру17:56
- Что можно есть, когда болит горло13:49
- Почему нельзя полностью отказываться от жирной пищи13:11
- Готовы применить силу. Дружины Азова на улицах. ВИДЕО12:53
- Мы не хотим быть особыми, мы хотим быть равными: Переселенцы о жизни в Виннице12:09
- Путин живым не уйдет: осталось только два способа сменить власть в России11:30
- Украл, выпил - в «апалченцы»11:12
- На Донбассе может повториться август 2014-го09:58
Названы уникальные лечебные свойства петрушки
Ее оценят не только мужчины.
Как вывести лишнюю жидкость из организма с помощью петрушки. Об этом пишет healthystyle.info.
Отеки могут являться симптомами различных заболеваний — от проблем с кровообращением до неправильной работы пищеварительной системы или почек; поэтому в случае их появление важно проконсультироваться со специалистом.
Такой недуг может поразить любого, и способы его лечения зависят от вида отека. Отеки могут стать серьезной проблемой и заметно ухудшить здоровье и качество жизни больного. Кроме того, появление отеков тесно связано с наличием серьезных заболеваний и может свидетельствовать о неправильной работе сердца и почек — ведь чаще всего отеки возникают при поражении именно этих органов.
При отеках после консультации с врачом можно использовать средства народной медицины.
Петрушка является одним из самых эффективных мочегонных средств. Оздоровить организм, избавиться от токсинов и шлаков, наладить работу пищеварительной системы помогает петрушка с добавлением кисломолочных продуктов (в идеале – кефира).
Такую смесь полезно пить по утрам, заменяя ею завтрак, или же на ночь. Напиток можно использовать для похудения, добавив в него щепотку имбиря, укропа, совсем немножко чеснока. Эти ингредиенты способствуют сжиганию жиров.
Рецепт 1
— 3 ч. л. измельченного свежего и сухого корня петрушки;
— 0,5 стакана кипятка;
— 1 ч. л. меда.
Залить корни петрушки кипятком, настоять в термосе ночь. Процедить, добавить мед, пить 1 ст. л. четырежды в день до еды.
Рецепт 2
— 1 ч. л. измельченных семян петрушки;
— 1 л холодной кипяченой воды.
Залить семена водой на ночь. Процедить и пить 3 ст. л. каждые три часа. Средство показано также при заболеваниях печени, отеках.
Рецепт 3
— 4 ч. л. измельченного корня петрушки;
— 0,5 стакана кипятка.
Залить корни кипятком, процедить спустя 15 минут. Это доза на два дня.
Рецепт 4
— 2 ст. л. порошка из семян петрушки;
— 1 стакан кипятка.
Залить семена петрушки кипятком, кипятить 15 минут. Процедить, охладить и пить 1 ст. л. несколько раз в день.
Рецепт 5
— 150 г листьев петрушки;
— 0,5 л некипяченого молока.
Залить петрушку молоком, накрыть крышкой, поставить для томления в духовку, извлечь оттуда после того, как выпарится половина жидкости. Отвар следует принимать неделю каждый час по 1 ст. л.
Теги: Донбасс, польза, петрушка
- Покровск: В школах объявили карантин до конца недели22:03
- В ОРДЛО собрали детей, чтобы они кричали «позор» ульяновским курсантам.ВИДЕО21:46
- "Черные" сутки на Донбассе: у ВСУ есть невосполнимая утрата на Приазовье. ВИДЕО20:29
- Украина не будет платить за разрушенное жилье на Донбассе, – правозащитники16:50
- Экс-заложник "ДНР" Чуднецов: Если Кремль прекратит снабжать боевиков "ЛДНР" оружием и боеприпасами, война закончится за неделю16:22
- Главари "ДНР" запутались в собственной лжи про отключение Vodafone16:00
- Гибридная армия России готовит теракты против мирного населения Донбасса: в Минобороны предупредили о провокациях в АТО15:49
- Между главарями "ЛНР" и "ДНР" идет борьба за контроль над реализацией угля, ликеро-водочных и табачных изделий14:32
- Американский суд оштрафовал Гиркина на 400 млн долларов14:20
- У жителей "ДНР" новая беда из-за пропажи Vodafone: у Захарченко не знают, как решить проблему14:11
- Могут ли украинцы жить дольше: специалисты указали на несколько важных вещей22:27
- Покровск: В школах объявили карантин до конца недели22:03
- В ОРДЛО собрали детей, чтобы они кричали «позор» ульяновским курсантам.ВИДЕО21:46
- Ціни на бензин і дизпаливо продовжують рости21:20
- В Польше завтра рассмотрят "бандеровский закон"21:02
- Пенсионная реформа в Украине: Почему она нужна и что предусматривает20:45
- "Черные" сутки на Донбассе: у ВСУ есть невосполнимая утрата на Приазовье. ВИДЕО20:29
- Встреча глав МИД "нормандской четверки" может состояться 16 февраля20:09
- Когда начнут платить февральскую пенсию19:44
- В сухопутных войсках ВСУ начались сборы резервистов19:26
- Пенсионная реформа в Украине: Почему она нужна и что предусматривает20:45
- Названы самые модные цвета зимы-201818:35
- У повільному поверненні "Укртелекому" державі звинуватили Генпрокуратуру17:56
- Что можно есть, когда болит горло13:49
- Почему нельзя полностью отказываться от жирной пищи13:11
- Готовы применить силу. Дружины Азова на улицах. ВИДЕО12:53
- Мы не хотим быть особыми, мы хотим быть равными: Переселенцы о жизни в Виннице12:09
- Путин живым не уйдет: осталось только два способа сменить власть в России11:30
- Украл, выпил - в «апалченцы»11:12
- На Донбассе может повториться август 2014-го09:58
- Вести из ОРДО: оппонент Захарченко заговорил о "расширении границ"
- У главаря «ДНР» Захарченко есть выбор: ликвидация или побег
- Новые санкции для РФ: полный расклад и реакция
- Переселенцам создают проблемы
- Это должны знать все переселенцы
- В ОРЛО собрались отбирать у людей имущество и не выпускать их из "республики"
- В ближайшие дни на Донбассе может произойти нечто страшное
- "ДНР" против Vodafone: что происходит с мобильной связью на оккупированной части Донетчины
- На донбасских пунктах пропуска произошли задержания
- Пономарь: Сурков посмотрел на все три туза Волкера