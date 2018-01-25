Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Статьи

Порошенко играет с Западом в опасные игры. В зоне риска — народ Украины. ВИДЕО

25.01.2018 10:56
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Порошенко играет с Западом в опасные игры. В зоне риска — народ Украины. ВИДЕО

Президент Украины Петр Порошенко сознательно идет на конфликт со странами Запада в ситуации с созданием антикоррупционного суда, ведь он сам заинтересован в сохранении коррупционно-олигархической системы в стране.
Об этом "Апострофу" рассказал политолог, эксперт Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Игорь Петренко.
"Поэтому будут очень непростые моменты для Украины, поскольку финансирование от МВФ, Всемирного банка, а также гарантии со стороны США и ЕС – это основа макроэкономической стабильности. И, учитывая тот уровень инфляции, который есть на сегодняшний день, те долги, которые мы должны будем выплачивать уже в этом году, может быть очень серьезный социально-экономический удар по власти. В первую очередь, удар по населению, которое уже будет на это реагировать", - считает эксперт.
Порошенко не может себе позволить полностью отказаться от сотрудничества с западными партнерами
"Поэтому будут игры в публичные обещания. А дальше, возможно, мы увидим стремление заложить какие-то механизмы, которые позволяли бы президенту сохранять свое влияние", - резюмировал Петренко.



Теги: Донбасс, игры, опасность, Порошенко, Запад
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх