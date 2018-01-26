Каву не варто заварювати окропом

26.01.2018 18:37

Кава володіє великою кількість корисних властивостей, але вчені рекомендують використовувати холодний спосіб заварювання, щоб зберегти усі потрібні речовини. Детальніше - читайте у "Країні здоров'я".

В Університеті Томаса Джефферсона розробили правила заварювання кави. Вчені порівнювали цей метод приготування напою поряд з традиційними способами. В рамках експерименту використовувалися чотири види кави. З'ясувалося: якщо дати каві заваритися за кімнатної температури, з зерен виділиться більше кофеїну і хлорогенової кислоти (сильний антиоксидант).



Концентрація кофеїну при холодному заварюванні практично не залежала від помолу кави. Але найвища концентрація відзначалася, якщо використовувалися кавові зерна середнього просмажування. Підхід до заварювання не вплинув на кислотність напою.



Вчені нагадують: помірне вживання кави знижує ризик деменції, інсульту, серцевої недостатності, цирозу. Кава сприяє зниженню ваги, підвищує фертильність. Однак, зловживання кавою загрожує запаленнями сечостатевої системи та іншими відхиленнями.