Все рубрики раздела
- Пенсионная реформа в Украине: Почему она нужна и что предусматривает20:45
- Названы самые модные цвета зимы-201818:35
- У повільному поверненні "Укртелекому" державі звинуватили Генпрокуратуру17:56
- Что можно есть, когда болит горло13:49
- Почему нельзя полностью отказываться от жирной пищи13:11
- Готовы применить силу. Дружины Азова на улицах. ВИДЕО12:53
- Мы не хотим быть особыми, мы хотим быть равными: Переселенцы о жизни в Виннице12:09
- Путин живым не уйдет: осталось только два способа сменить власть в России11:30
- Украл, выпил - в «апалченцы»11:12
- На Донбассе может повториться август 2014-го09:58
Медики раскрыли всю правду о замороженных овощах
Ученые объяснили, полезны ли замороженные овощи так же, как и свежие.
Январь в самом разгаре и заполнить холодильник свежими овощами - удовольствие не из дешевых, да еще и нагнетает обстановку неоднозначное отношение к данной категории продуктов, так как люди до сих пор сомневаются в их полезности.
Витамины в замороженных овощах
После того, как люди догадались замораживать свежие овощи с лета и хранить их в морозильной камере до зимы, чтобы в холодное время года пополнять запас витаминов в организме, казалось бы, проблема сбалансированного питания должна была бы быть решена. Но не тут то было.
Подавляющее большинство хозяек уверенно полагает, что после замораживания и размораживания овощи утрачивают своих полезные свойства и в их употреблении нет никаких плюсов. Ученые же считают иначе, потому как результаты многочисленных исследований доказывают, что замороженные овощи сохраняют в себе все витамины и ценные вещества практически полностью. Если и утрачивается какое-то их количество, то уж совсем минимальное.
Преимущества замороженных овощей:
- в них почти нет консервантов, потому как вы приобретаете их летом в стране, где они произрастают, а это значит, что во время посадки и взращивания овощных культур не используются дополнительные усилители роста и вещества, сохраняющие надлежащий внешний вид в течение длительного времени;
- экономия бюджета - зимой вам не придется тратиться на дорогие свежие овощи, привезенные издалека, а лишь открыть морозильную камеру и воспользоваться теми, что заготовлены с лета;
- замороженные овощи сохраняют до 80% полезных веществ и витаминов;
- риск пищевого отравления снижен до минимума, потому как при минусовой температуре патогенные микроорганизмы погибают.
По мнению медиков, замороженные овощи - это спасение для организма человека в зимний период, потому как иных натуральных методов получения "летних" витаминов в холода просто не существует. Хотя, альтернатива все-таки есть и она заключается в употреблении зимних овощей и употребления свежих продуктов, привезенных из жарких стран.
Источник: http://hronika.info
Теги: Донбасс, овощи, медики
- Покровск: В школах объявили карантин до конца недели22:03
- В ОРДЛО собрали детей, чтобы они кричали «позор» ульяновским курсантам.ВИДЕО21:46
- "Черные" сутки на Донбассе: у ВСУ есть невосполнимая утрата на Приазовье. ВИДЕО20:29
- Украина не будет платить за разрушенное жилье на Донбассе, – правозащитники16:50
- Экс-заложник "ДНР" Чуднецов: Если Кремль прекратит снабжать боевиков "ЛДНР" оружием и боеприпасами, война закончится за неделю16:22
- Главари "ДНР" запутались в собственной лжи про отключение Vodafone16:00
- Гибридная армия России готовит теракты против мирного населения Донбасса: в Минобороны предупредили о провокациях в АТО15:49
- Между главарями "ЛНР" и "ДНР" идет борьба за контроль над реализацией угля, ликеро-водочных и табачных изделий14:32
- Американский суд оштрафовал Гиркина на 400 млн долларов14:20
- У жителей "ДНР" новая беда из-за пропажи Vodafone: у Захарченко не знают, как решить проблему14:11
- Могут ли украинцы жить дольше: специалисты указали на несколько важных вещей22:27
- Покровск: В школах объявили карантин до конца недели22:03
- В ОРДЛО собрали детей, чтобы они кричали «позор» ульяновским курсантам.ВИДЕО21:46
- Ціни на бензин і дизпаливо продовжують рости21:20
- В Польше завтра рассмотрят "бандеровский закон"21:02
- Пенсионная реформа в Украине: Почему она нужна и что предусматривает20:45
- "Черные" сутки на Донбассе: у ВСУ есть невосполнимая утрата на Приазовье. ВИДЕО20:29
- Встреча глав МИД "нормандской четверки" может состояться 16 февраля20:09
- Когда начнут платить февральскую пенсию19:44
- В сухопутных войсках ВСУ начались сборы резервистов19:26
- Пенсионная реформа в Украине: Почему она нужна и что предусматривает20:45
- Названы самые модные цвета зимы-201818:35
- У повільному поверненні "Укртелекому" державі звинуватили Генпрокуратуру17:56
- Что можно есть, когда болит горло13:49
- Почему нельзя полностью отказываться от жирной пищи13:11
- Готовы применить силу. Дружины Азова на улицах. ВИДЕО12:53
- Мы не хотим быть особыми, мы хотим быть равными: Переселенцы о жизни в Виннице12:09
- Путин живым не уйдет: осталось только два способа сменить власть в России11:30
- Украл, выпил - в «апалченцы»11:12
- На Донбассе может повториться август 2014-го09:58
- Вести из ОРДО: оппонент Захарченко заговорил о "расширении границ"
- У главаря «ДНР» Захарченко есть выбор: ликвидация или побег
- Новые санкции для РФ: полный расклад и реакция
- Переселенцам создают проблемы
- Это должны знать все переселенцы
- В ОРЛО собрались отбирать у людей имущество и не выпускать их из "республики"
- В ближайшие дни на Донбассе может произойти нечто страшное
- "ДНР" против Vodafone: что происходит с мобильной связью на оккупированной части Донетчины
- На донбасских пунктах пропуска произошли задержания
- Пономарь: Сурков посмотрел на все три туза Волкера