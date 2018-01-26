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Укрепляем иммунитет зимой: пять народных методов
Народные рецепты пользуются популярностью, особенно в зимний период.
Чтобы зимой часто не болеть, нужно укрепить иммунитет. Для достижения данной цели есть два основных пути - правильное питание и прием иммуностимулирующих витаминов.
Для чего нужно правильно питаться?
Все дело в том, что в кишечнике находится основная масса иммунных клеток и если его микрофлора нарушена, то эти клетки погибают, от чего и снижается иммунитет человека к вирусам и патогенным бактериям. В таком случае шансов на "здоровую" зиму практически не остается.
Как укрепить иммунитет народными средствами?
Настой эхинацеи. Для его приготовления вам понадобится столовая ложка эхинацеи и стакан кипятка. Соедините ингредиенты и накройте ёмкость крышкой. Оставьте настаиваться с вечера до утра. Перед употреблением нужно процедить настой и выпить его треть за полчаса до еды 3 раза в день. Повторять процедуру нужно в течение десяти дней, затем такое же на количество времени сделать перерыв и при необходимости начать курс снова.
Облепиха с сахаром. Вымойте 200 г ягод, добавьте к ним 2 столовые ложки сахара и разомните вилкой до получения однородной массы. Поставьте в стеклянной банке в холодильник и принимайте по столовой ложке 2-3 раза в день. Детям тоже можно давать такое лекарство от простуды и ОРВИ, только по чайной ложке. Когда перетертая с сахаром облепиха закончится, можно сделать новую.
Отвар из шиповника. На дно кастрюли поместите 200 г плодов шиповника и залейте их двумя стаканами кипятка. Доведите до кипения и снимите с плиты. Если есть возможность - перелейте отвар в термос или же накройте кастрюлю полотенцем. Пить по стакану отвара 2-3 раза в день.
Мед с корицей. Утром натощак съедайте по чайной ложке меда с щепоткой молотой корицы. Можно для усиления эффекта повторять процедуру вечером перед сном.
Имбриный напиток. Это самое простое народное средство для укрепления иммунной системы. Нужно нарезать корень имбиря (кусочек 3см), залить его кипятком и добавить дольку лимона. Дать немного настояться и подсластить медом, который обладает антисептическими свойствами и еще больше защищает организм человека от сезонных заболеваний.
Желательно чередовать прием этих средств, чтобы организм каждый раз получал новые иммуностимулирующие вещества и защитные функции усиливались.
Источник: http://hronika.info
Теги: Донбасс, здоровье, иммунитет, зима
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