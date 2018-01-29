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Медики подсказали, как перестать зависеть от изменений погоды
Важная информация для метеозависимых людей.
О том, что погода влияет на самочувствие, люди поняли давным-давно. Однако метеочувствительность — не болезнь, а лишь симптом, указывающий на то, что в организме есть неполадки. Вывод прост: метеозависимость — повод заняться своим здоровьем, выяснить истинные причины недомогания и начать правильное лечение, передает Хроника.инфо со ссылкой на hyser.com.ua.
Погода стала настолько непредсказуемой, что синоптики, похоже, уже боятся делать прогнозы. Сильнее всего погодные аномалии действуют на людей, имеющих хронические недуги: бронхиальную астму, артрит, ревматизм, сердечные заболевания, неврозам или болезни суставов. В такие дни их состояние, как правило, ухудшается. И дело здесь отнюдь не в капризах. Просто такие люди хуже переносят резкую смену климата. Оно и неудивительно: ведь в неблагоприятные дни их состояние ухудшается. По-научному это называется «метеозависимостью».
Метеозависимые люди обычно пристально следят за прогнозом погоды.
Резкие перепады атмосферного давления влекут за собой скачки давления артериального, что нарушает слаженную работу организма. Повышенная влажность воздуха ухудшает состояние астматиков и сердечников, суставы могут ныть и болеть, количество кислорода в воздухе в этом случае снижено, что чревато сонливостью, усталостью, понижением работоспособности даже у здоровых людей.
Сильный ветер — провокатор кишечных колик, болей в животе и бессонницы. Мороз чреват холодовой крапивницей и приступами затруднённого дыхания у астматиков, а у гипертоников может повышаться давление и побаливать сердце. Магнитные бури приводят к скачкам давления, боли в голове и сердце.
Виды «погодозависимости»
Организм любого человека так или иначе реагирует на погоду, вопрос только в том, насколько сильно. Выделяют три основных вида реакций.
Метеочувствительность могут испытывать даже здоровые люди. Распространённые симптомы: слабость, головные боли, сонливость, озноб, рассеянность.
Метеозависимость (метеопатия) — это когда даже незначительные погодные колебания могут вызывать проблемы, спровоцировать обострение серьёзного заболевания.
Метеоневроз — разновидность невротического расстройства, когда человек при перепадах погоды чувствует себя не просто плохо, а ужасно.
Что делать?
Своевременная профилактика метеочувствительности очень важна, и поэтому существует целый комплекс рекомендаций, которые помогают ослабить проявления недомогания. Важно следить за прогнозами погоды, если синоптики обещают магнитную бурю, резкий скачок температуры или прочие метеосюрпризы, готовиться к этому заранее, в частности посоветоваться с лечащим врачом, какие препараты и в каких дозах нужно принять накануне в профилактических целях. Рекомендуется увеличить в меню долю продуктов, богатых калием, магнием, кальцием, — это картофель, бананы, баклажаны, капуста, абрикосы, сухофрукты, шпинат, орехи, гречневая каша, кефир, творог, сыры и рыба.
Как победить метеозависимость
На самом деле это не так уж и сложно. Исследователи давно заметили, что сила, с которой человек реагирует на изменение погоды, зависит от его психологических особенностей. Если на пальцах: чем уравновешеннее, тем реакция слабее; чем тревожнее, нервознее, тем она мощнее. И это, в общем-то, понятно: ведь наша способность успешно адаптироваться к окружающим условиям зависит от состояния нервной системы.
Поэтому первый шаг, который важно сделать в борьбе с метеозависимостью, — успокоиться. Чтобы вернуть себе душевное равновесие:
Откажитесь от вредных привычек: злоупотребления алкоголем, сигаретами, кофе, чаем, сладким.
Приведите к норме режим дня: спите не менее 8 часов.
Контролируйте свои эмоции в течение дня. Если есть возможность не ввязываться в конфликт, не ввязывайтесь.
Увеличьте физическую активность: больше гуляйте или, например, займитесь йогой. Это снизит уровень тревожности.
Теги: Донбасс, здоровье, мигрень, голова
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