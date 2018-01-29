Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Статьи

Необычные способы профилактики гриппа

29.01.2018 22:28
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Необычные способы профилактики гриппа

Медики перечислили дополнительные меры профилактики гриппа, которые помогут вам не подхватить вирус.

Январь подходит к концу и в Украине нет эпидемии гриппа, что, безусловно, радует, но это не повод для того, чтобы расслабляться. Вирус может разбушеваться и в феврале и даже в марте, так что пословица "кто предупрежден, тот вооружен", как никогда актуальна.

Врачи рассказали о необычных, но очень простых, способах профилактики гриппа:

Прежде, чем с кем-то встретиться, позвоните человеку. Это банальный способ поможет вам разузнать о том, нет ли у человека признаков простудного заболевания, ведь во время телефонного разговора вы услышите, если у него заложен нос или же он чихает/кашляет, а может и сам признаться, что неважно себя чувствует. Таким образом вы предупредите заражение вирусом, перенеся встречу на другой день.

Чаще заваривайте себе чай и заодно предлагайте его коллегам по работе. В горячем чае есть масса пользы. Во-первых, он усиливает кровообращение, за счет чего стимулируется иммунная система. Во-вторых, он буквально смывает с ротовой полости и горла патогенных микробов и тут же уничтожает их. В-третьих, пар горячего чая попадает на слизистые оболочки носа, тем самым ликвидируя вирусы, которые могли туда уже попасть.

Идите на работу/с работы пешком. На морозном воздухе риск заразиться гриппом резко снижается, если сравнивать его с атмосферой в автобусе, маршрутке и вагоне метро - там за что не возьмись, везде могут быть вирусы.

Читайте книги в общественном транспорте. Если вы далеко от дома работаете и пользоваться городским транспортом - необходимость, тогда запаситесь интересной книжкой и читайте ее взахлеб всю дорогу. Так вы исключите контакт с другими людьми, ведь вряд ли к вам кто-то пристанет с разговорами, соответственно, обезопасите себя от заражения вирусом гриппа воздушно-капельным путем.

Не забывайте мыть чаще руки, особенно после посещения мест общего использования, а также умывать лицо, чтобы самостоятельно не занести себе инфекцию, протерев глаза пальцами, например.

 

Источник: http://hronika.info 




Теги: Донбасс, вирус, грипп, профилактика
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх