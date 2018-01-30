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Что можно есть, когда болит горло
Медики подсказали, как питаться при больном горле.
Когда горло болит, то и кусок еды проглотить невыносимо больно. Поэтому многие люди предпочитают вообще ничего не есть и не пить, как как каждый глоток сопровождается неприятными ощущениями.
Медики настоятельно рекомендуют продолжать нормально питаться и пополнять запас жидкости в организме, ведь иначе начнутся процессы обезвоживания и бактерии-возбудители недуга продолжат размножаться, от чего выздоровление наступит позже, чем хотелось бы.
Пить или не пить?
Не стоит при боли в горле пить кофе, газированные и алкогольные напитки, а также соки, содержащие фруктовые кислоты. Эти напитки для воспаленной слизистой оболочки горла - мощные раздражители. Это же касается и очень горячих жидкостей, а также холодных, с ними нужно повременить до тех пор, пока вы не вылечитесь.
Простая вода, куриный или овощной бульон, некрепкий чай, не очень сладкий компот - это то, что можно пить, когда болит горло. А чтобы снизить болевые ощущения, можете воспользоваться трубочкой.
Что есть, когда болит горло?
- все продукты следует варить или готовить на пару, так как это наиболее щадящие методы приготовления пищи, не оказывающие вреда воспаленному горлу;
- как и в случае с питьем, еда должна быть не слишком горячей и не ледяной;
- никаких сырых фруктов, овощей, ягод;
- перемалывайте продукты в пюре, так будет легче их есть и они не травмируют горло еще больше;
- самые полезные для горла продукты: бананы, куриный бульон, мед, омлет, овсянка, вареная морковка и свекла, молочные и кисломолочные продукты, цельно-зерновые макароны.
Полоскайте горло как можно чаще в течение дня содовым раствором или солевым, обязательно это делать после еды, чтобы остатки пищи не раздражали слизистую ткань горла.
Источник hronika.info
Теги: Донбасс, боль, продукты, горло
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