Что можно есть, когда болит горло

30.01.2018 13:49

Медики подсказали, как питаться при больном горле.

Когда горло болит, то и кусок еды проглотить невыносимо больно. Поэтому многие люди предпочитают вообще ничего не есть и не пить, как как каждый глоток сопровождается неприятными ощущениями.

Медики настоятельно рекомендуют продолжать нормально питаться и пополнять запас жидкости в организме, ведь иначе начнутся процессы обезвоживания и бактерии-возбудители недуга продолжат размножаться, от чего выздоровление наступит позже, чем хотелось бы.

Пить или не пить?

Не стоит при боли в горле пить кофе, газированные и алкогольные напитки, а также соки, содержащие фруктовые кислоты. Эти напитки для воспаленной слизистой оболочки горла - мощные раздражители. Это же касается и очень горячих жидкостей, а также холодных, с ними нужно повременить до тех пор, пока вы не вылечитесь.

Простая вода, куриный или овощной бульон, некрепкий чай, не очень сладкий компот - это то, что можно пить, когда болит горло. А чтобы снизить болевые ощущения, можете воспользоваться трубочкой.

Что есть, когда болит горло?

- все продукты следует варить или готовить на пару, так как это наиболее щадящие методы приготовления пищи, не оказывающие вреда воспаленному горлу;

- как и в случае с питьем, еда должна быть не слишком горячей и не ледяной;

- никаких сырых фруктов, овощей, ягод;

- перемалывайте продукты в пюре, так будет легче их есть и они не травмируют горло еще больше;

- самые полезные для горла продукты: бананы, куриный бульон, мед, омлет, овсянка, вареная морковка и свекла, молочные и кисломолочные продукты, цельно-зерновые макароны.

Полоскайте горло как можно чаще в течение дня содовым раствором или солевым, обязательно это делать после еды, чтобы остатки пищи не раздражали слизистую ткань горла.

Источник hronika.info