У повільному поверненні "Укртелекому" державі звинуватили Генпрокуратуру

30.01.2018 17:56

Генеральна прокуратура наклала арешт на акції Укртелекому, що зробило будь-який їхній рух неможливим.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав в.о. глави Фонду держмайна Віталій Трубаров.

Фонд держмайна звернувся до Генпрокуратури з проханням, у разі позитивного рішення суду по акціях ПАТ "Укртелеком", дозволити їх оперативне зарахування на рахунки Фонду.

Він зазначив, що розгляд касаційної інстанції у справі "Укртелекому" заплановано на 20 лютого 2018 року і ФДМ очікує прийняття остаточного рішення щодо повернення акцій оператора державі для подальшого їх зарахування на рахунки Фонду.

"Поряд з цим судовим процесом, існує ще один, пов'язаний з акціями "Укртелекому" в рамках провадження Генеральної прокуратури, яка наклала арешт на дані акції, що зробило будь-який їхній рух неможливим", - написав Трубаров.

За його словами, після зарахування акцій на рахунки ФДМ, фонд планує провести повну інвентаризацію даного активу, оскільки акції повинні бути підтверджені майном.

"Ми порівняємо те майно, яке продавали, з тим, що є на сьогодні, і якщо було незаконне відчуження, то всі втрати будуть відняті і пред'явлені компанії, яка є суб'єктом господарювання", - підкреслив він.

Як повідомлялося, 19 жовтня 2017 року Господарський суд Києва за позовом Фонду державного майна розірвав укладений в березні 2011 року за підсумками приватизаційного конкурсу договір купівлі-продажу акцій найбільшого оператора фіксованого зв'язку "Укртелеком" з компанією "ЕСУ", яка належить бізнесмену Рінату Ахметову, тим самим повернувши пакет акцій "Укртелекому" у державну власність.

У Фонді держмайна повідомили, що компанія "ЕСУ" не виконала свої зобов'язання щодо інвестування 450 мільйонів доларів протягом 5 років у розвиток підприємства, через що фондом був ініційований позов про розірвання договору купівлі-продажу акцій "Укртелекому".

За рішенням суду з рахунків "ЕСУ" має бути стягнена пеня в розмірі 2,171 мільярда гривень, нарахована за неналежне виконання договору купівлі-продажу пакета акцій "Укртелекому".

12 грудня апеляційний суд відмовився задовольнити позов приватної компанії "ЕСУ" на рішення попередньої судової інстанції, згідно з яким у державну власність повернуто компанія-оператор фіксованого зв'язку "Укртелеком".

У компанії "ЕСУ" повідомили про наміри подати касаційну скаргу на рішення апеляційного суду.

Нагадаємо, Фонд держмайна в травні 2011 року продав 92,79% акцій Укртелекому українській "дочці" австрійської компанії EPIC - фірмі ЕСУ - за 10,5 млрд гривень.

Потім ЕСУ перепродала цей актив групі СКМ Ріната Ахметова. Бізнесмен став власником компанії опосередковано.

Він придбав у EPIC 100% акцій компанії UА Тelecominvest Limited, якій належать корпоративні права українського ТОВ "ЕСУ".

Остання компанія була безпосереднім власником Укртелекому, контролюючи майже 93% акцій компанії.

Економічна правда