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Названы все "за" и "против" вегетарианской диеты
Медики не устают повторять, что не каждому человеку можно отказываться от продуктов животного происхождения.
Сейчас переход на вегетарианство является одной из "модных" тенденции в сфере питания. Многие люди, особенно молодежь, подходят к такому выбору осознанно, другие же отказываются от мяса, рыбы, яиц и так далее только потому, что сейчас об этом все говорят и вегетарианство называют самой здоровой диетой из всех существующих.
Медики не могут достичь компромисса в этом вопросе, одни рекомендуют вегетарианскую диету, другие - категорически против такого образа питания, потому как человеческому организму для роста и развития необходим белок животного происхождения и аминокислоты, которых не так много в растительной пище.
В связи с этими разногласиями, ученые составили списки всех "за" и "против" вегетарианства.
Начнем с преимуществ вегетарианской диеты:
- в вегетарианском меню априори меньше канцерогенов и других вредных добавок;
- снижается риск развития серьезных заболеваний сердца и сосудов, в том числе: гипертония, ишемическая болезнь, атеросклероз и другие;
- можно быстро, но без вреда для здоровья, похудеть и потом сохранять вес;
- экономия денег, ведь продукты животного происхождения стоит гораздо дороже каш, овощей, фруктов;
- чистая кожа и отсутствие целлюлита, по крайней мере, те люди, которые стали вегетарианцами в осознанном возрасте, отмечают, что у них буквально через месяц произошли приятные изменения во внешнем виде.
Недостатки употребления исключительно растительной пищи:
- дефицит витамина В12 и железа, из-за чего может развиться анемия;
- йододефицит нарушает работу щитовидной железы, от чего может произойти гормональный сбой;
- у детей-вегетарианцев, как правило, имеются проблемы с развитием как физическим, так и умственным;
- при вегетарианской диете нередко ослабляются защитные силы организма, а все потому, что ему не хватает белка.
Прежде, чем вы решите стать вегетарианцем, изучите этот вопрос, как говорится, от корки до корки, и только потом принимайте решение, которое покажется вам и только вам наиболее правильным.
Источник: http://hronika.info
Теги: Донбасс, здоровье, вегетарианство
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