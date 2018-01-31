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Названы все "за" и "против" вегетарианской диеты

31.01.2018 19:32
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Названы все "за" и "против" вегетарианской диеты

Медики не устают повторять, что не каждому человеку можно отказываться от продуктов животного происхождения.

Сейчас переход на вегетарианство является одной из "модных" тенденции в сфере питания. Многие люди, особенно молодежь, подходят к такому выбору осознанно, другие же отказываются от мяса, рыбы, яиц и так далее только потому, что сейчас об этом все говорят и вегетарианство называют самой здоровой диетой из всех существующих.

Медики не могут достичь компромисса в этом вопросе, одни рекомендуют вегетарианскую диету, другие - категорически против такого образа питания, потому как человеческому организму для роста и развития необходим белок животного происхождения и аминокислоты, которых не так много в растительной пище.

В связи с этими разногласиями, ученые составили списки всех "за" и "против" вегетарианства.

Начнем с преимуществ вегетарианской диеты:

- в вегетарианском меню априори меньше канцерогенов и других вредных добавок;

- снижается риск развития серьезных заболеваний сердца и сосудов, в том числе: гипертония, ишемическая болезнь, атеросклероз и другие;

- можно быстро, но без вреда для здоровья, похудеть и потом сохранять вес;

- экономия денег, ведь продукты животного происхождения стоит гораздо дороже каш, овощей, фруктов;

- чистая кожа и отсутствие целлюлита, по крайней мере, те люди, которые стали вегетарианцами в осознанном возрасте, отмечают, что у них буквально через месяц произошли приятные изменения во внешнем виде.

Недостатки употребления исключительно растительной пищи:

- дефицит витамина В12 и железа, из-за чего может развиться анемия;

- йододефицит нарушает работу щитовидной железы, от чего может произойти гормональный сбой;

- у детей-вегетарианцев, как правило, имеются проблемы с развитием как физическим, так и умственным;

- при вегетарианской диете нередко ослабляются защитные силы организма, а все потому, что ему не хватает белка.

Прежде, чем вы решите стать вегетарианцем, изучите этот вопрос, как говорится, от корки до корки, и только потом принимайте решение, которое покажется вам и только вам наиболее правильным.

 

Источник: http://hronika.info 



Теги: Донбасс, здоровье, вегетарианство
 
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