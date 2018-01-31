Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Статьи

Продукти, які позбавлять від стресу

31.01.2018 08:55
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Продукти, які позбавлять від стресу

Вчені розповіли, які продукти найкраще знімають стрес. Детальніше - читайте у "Країні здоров'я". 

Вчені назвали список продуктів, які допомагають боротися зі стресом. Перше місце серед них зайняли лосось і тунець, адже присутні в їхньому складі жирні кислоти оздоровлюють організм.

На другому місці опинилися фрукти і овочі яскравого кольору, які покращують кровообіг у мозку завдяки біофлавоноїдам. Для того, щоб подолати втому, вчені радять їсти сир і банани. Горіхи, в свою чергу, зможуть покращити настрій.

Для того, щоб уникнути стресу недостатньо лише вживати ці продукти. Потрібно дотримуватись здорового режиму праці та відпочинку, спати не менше восьми годин на добу та пити достатню кількість рідини. 



Теги: Донбасс, здоровье, стресс, продукты
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх