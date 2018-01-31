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Продукти, які позбавлять від стресу
31.01.2018 08:55
Вчені розповіли, які продукти найкраще знімають стрес. Детальніше - читайте у "Країні здоров'я".
Вчені назвали список продуктів, які допомагають боротися зі стресом. Перше місце серед них зайняли лосось і тунець, адже присутні в їхньому складі жирні кислоти оздоровлюють організм.
На другому місці опинилися фрукти і овочі яскравого кольору, які покращують кровообіг у мозку завдяки біофлавоноїдам. Для того, щоб подолати втому, вчені радять їсти сир і банани. Горіхи, в свою чергу, зможуть покращити настрій.
Для того, щоб уникнути стресу недостатньо лише вживати ці продукти. Потрібно дотримуватись здорового режиму праці та відпочинку, спати не менше восьми годин на добу та пити достатню кількість рідини.
Теги: Донбасс, здоровье, стресс, продукты
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