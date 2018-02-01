Что нельзя делать в День Святого Валентина

01.02.2018 20:33

На носу уже день всех влюбленных и многие уже подыскивают хорошие рецепты для романтического ужина, а некоторые делают подборки романтических фильмов. Однако, чтобы этот день ничто не омрачило, лучше отказаться от некоторых вещей и действий.

Например:

1. Не стоит кардинально менять свой внешний вид только из-за праздника. Делать новую стрижку, краситься в совершенно другой цвет волос, покупать несвойственные вам вещи или же делать кричащий макияж – не нужно. Вы будете милы и любимы для вашей половинки и в пижаме с чашкой чая.

2. Не стоит экспериментировать с эротическим бельем, если вы никогда не пробовали его одевать. В крайнем случае, лучше узнать, нравится ли такое любимому.

3. Также в День святого Валентина не нужно надевать новую, только что купленную обувь. Все мысли будут не с любимым, а ногах или в ближайшем кафе. Вдруг молодой человек захотел подарить вам квест по городу!

4. Не нужно усердствовать с алкоголем. Бокал вина – да, десять – перебор. Даже, если вы нервничаете или в плохом настроении – выпейте мятного чая.

5. Не проверяйте страничку в соцсети своего любимого и уж тем более, не лезьте на страничку "бывшего".

6. Если у вас нет пары, то не стоит проводить этот день в одиночестве. Организуйте девичник, пойдите в кино или театр, устройте домашний киносеанс.

7. Не стоит "одеваться" в еду. Например, выкладывать на свое тело роллы или фрукты. Это привлекает далеко е всех.

Источник Сегодня.