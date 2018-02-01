Все рубрики раздела
- Россия готовится к "великой войне", которую Кремль прогнозирует до 2023 года, – Арьев20:54
- Что нельзя делать в День Святого Валентина20:33
- Медики объяснили, в каком положении нельзя спать19:35
- Действуют убийственно! Медики рассказали, какие продукты нельзя есть с утра натощак15:43
- ЗОЖ, гены или судьба: от чего зависит, сколько вы проживете15:26
- Хірург Пирогов і хворі діти. Як збурили вінницьку громадськість13:58
- Конфликт на востоке Украины стал одним из самых кровопролитных в Европе со времени окончания Второй мировой войны08:43
- Названы лучшие народные средства от повышенного давления08:15
- Фрукти можуть провокувати ожиріння?22:29
- Названы все "за" и "против" вегетарианской диеты19:32
Конфликт на востоке Украины стал одним из самых кровопролитных в Европе со времени окончания Второй мировой войны
ООН назвала конфликт на востоке Украины одним из самых смертоносных в Европе со времен Второй мировой войны
Об этом сообщает УНН со ссылкой на опубликованный в среду доклад Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН.
“Конфликт на востоке Украины является одним из самых смертоносных в Европе со времен Второй мировой войны”, — говорится в документе. В УКГВ сообщили, что число жертв противостояния между Киевом и боевиками незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” продолжает расти. По данным ООН, в декабре прошлого года в Донбассе были убиты семь мирных жителей, 32 получили ранения.
“Это на 56% больше по сравнению с ноябрем, когда были убиты пять гражданских лиц и еще 20 получили ранения. Число жертв среди мирных жителей в декабре также стало самым высоким с августа 2017 года, когда погибли или получили ранения 42 гражданских”, - подчеркнули в гуманитарном управлении ООН. По его информации, основной причиной гибели людей в последний месяц года были обстрелы. Кроме того, мирные жители попадали под перекрестный огонь и подрывались на минах.
УКГВ также назвало 2017 “одним из самых смертоносных” для мирных жителей восточной Украины. За 12 месяцев, по оценкам ООН, были убиты 105 человек и 486 получили ранения, в совокупности это на 6% больше, чем в 2016 году.
Как ранее сообщалось, для детей, охваченных конфликтными зонами по всему миру 2017 был “кошмарным годом”. В ЮНИСЕФ (детский фонд ООН) назвали “горячие” точки 2017 года, среди которых и Восток Украины.
Конфликт на востоке Украины стал одним из самых кровопролитных в Европе со времени окончания Второй мировой войны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на опубликованный в среду доклад Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН.
“Конфликт на востоке Украины является одним из самых смертоносных в Европе со времен Второй мировой войны”, — говорится в документе. В УКГВ сообщили, что число жертв противостояния между Киевом и боевиками незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” продолжает расти. По данным ООН, в декабре прошлого года в Донбассе были убиты семь мирных жителей, 32 получили ранения.
“Это на 56% больше по сравнению с ноябрем, когда были убиты пять гражданских лиц и еще 20 получили ранения. Число жертв среди мирных жителей в декабре также стало самым высоким с августа 2017 года, когда погибли или получили ранения 42 гражданских”, - подчеркнули в гуманитарном управлении ООН. По его информации, основной причиной гибели людей в последний месяц года были обстрелы. Кроме того, мирные жители попадали под перекрестный огонь и подрывались на минах.
УКГВ также назвало 2017 “одним из самых смертоносных” для мирных жителей восточной Украины. За 12 месяцев, по оценкам ООН, были убиты 105 человек и 486 получили ранения, в совокупности это на 6% больше, чем в 2016 году.
Как ранее сообщалось, для детей, охваченных конфликтными зонами по всему миру 2017 был “кошмарным годом”. В ЮНИСЕФ (детский фонд ООН) назвали “горячие” точки 2017 года, среди которых и Восток Украины.
Теги: Донбасс, Вторая Мировая война, Европа, конфликт
- "Плана Маршалла ждать не стоит" - Украина должна фокусироваться на реформах и улучшении условий для бизнеса - эксперт
- В Донбассе обменялись опытом лидеры качества Украины и Европы
- В Предтечино смонтировали новые котлы, а в Николаевке ремонтируют водопровод
- В Европе назван рецепт спасения Украины
- Наши рынки "рванули" в Европу
- Заработная плата в феврале: шелест купюр тише прошлогоднего
- Vodafone пыталась восстановить связь на территории «ДНР» через «ЛНР»22:31
- “Министру обороны” “ДНР” Кононову “шмальнули” в окно из гранатомета: появились первые кадры с места покушения22:09
- Пропитое табло и пузо в тельнике: главаря ДНР унизили собственные подельники21:21
- “Без маскировочных халатов по улицам лучше не гулять”, - журналист рассказал, как живется в освобожденной Новоалександровке19:50
- Шахтеры в «ЛНР» демонстрируют неповиновение боевикам19:14
- Первая утрата ВСУ в первый день февраля - 2018: появилось фото бойца сил АТО, погибшего на Донетчине во время атаки боевиков "ДНР"18:14
- Теперь эти лица будет знать весь мир: в Сети показали фото боевиков "ДНР", до смерти замучивших мирных жителей Славянска17:26
- Вернется ли Vodafone на Донбасс: вице-премьер Украины рассказал, кто может реально повлиять на восстановление связи в ОРДЛО16:44
- Россия передала боевикам техсредства для разведки вместе с последним "гумконвоем" – Минобороны Украины16:25
- "Луганда" станет второй скрипкой, а донецкие вырвутся вперед: в Кремле заговорили об объединении "ЛНР/ДНР" – эксперт озвучил "план Путина"16:04
- Vodafone пыталась восстановить связь на территории «ДНР» через «ЛНР»22:31
- “Министру обороны” “ДНР” Кононову “шмальнули” в окно из гранатомета: появились первые кадры с места покушения22:09
- Лавров напуган: «Национальная дружина Украины является неонацистской»21:47
- Пропитое табло и пузо в тельнике: главаря ДНР унизили собственные подельники21:21
- Россия готовится к "великой войне", которую Кремль прогнозирует до 2023 года, – Арьев20:54
- Что нельзя делать в День Святого Валентина20:33
- В Житомирской области на территории военной части нашли застреленным военнослужащего20:16
- “Без маскировочных халатов по улицам лучше не гулять”, - журналист рассказал, как живется в освобожденной Новоалександровке19:50
- Медики объяснили, в каком положении нельзя спать19:35
- Шахтеры в «ЛНР» демонстрируют неповиновение боевикам19:14
- Россия готовится к "великой войне", которую Кремль прогнозирует до 2023 года, – Арьев20:54
- Что нельзя делать в День Святого Валентина20:33
- Медики объяснили, в каком положении нельзя спать19:35
- Действуют убийственно! Медики рассказали, какие продукты нельзя есть с утра натощак15:43
- ЗОЖ, гены или судьба: от чего зависит, сколько вы проживете15:26
- Хірург Пирогов і хворі діти. Як збурили вінницьку громадськість13:58
- Конфликт на востоке Украины стал одним из самых кровопролитных в Европе со времени окончания Второй мировой войны08:43
- Названы лучшие народные средства от повышенного давления08:15
- Фрукти можуть провокувати ожиріння?22:29
- Названы все "за" и "против" вегетарианской диеты19:32
- В ближайшие дни на Донбассе может произойти нечто страшное
- Это еще не зима: Украину надвигается лютый холод
- Важная информация для клиентов Ощадбанка
- Когда начнут платить февральскую пенсию
- В Украину возвращается ужас для водителей
- Тымчук назвал дату переговоров о реинтеграции «Л/ДНР» в состав России
- Трамп и Путин приняли решение по Донбассу
- В Донецке появились объявления о местах работы МТС
- Макияж невесты вынудил жениха бросить ее у алтаря. ФОТО
- У жителей "ДНР" новая беда из-за пропажи Vodafone: у Захарченко не знают, как решить проблему