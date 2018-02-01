Медики объяснили, в каком положении нельзя спать

01.02.2018 19:35

Нужно знать каждому.

Как правило, человек совершенно не задумывается, какое положение для сна считается наиболее полезным, а порой даже не знает, в какой из многочисленных поз обычно засыпает и он сам. Однако врачи утверждают: правильно выбранное положение для отдыха – залог хорошего здоровья и профилактики многочисленных заболеваний.

Об этом пишет Хроника.инфо.

Очень важно для человека использовать время сна для восстановления организма.

Какое положение во сне считается правильным, какая поза — самой полезной — попробуем разобраться.

Как научиться спать правильно?

Созданная за многие годы привычка спать в неправильной позе или способность засыпать исключительно перед телевизором на диване — серьезные проблемы, с которыми нужно бороться. Вероятно, что в первые дни правильная поза для сна покажется вам крайне неудобной, но постепенно вы привыкните.

Выбирая правильную (и комфортную) позу для сна, сперва убедитесь в том, что матрас и подушка подобраны верно. После этого переходите к тестированию сна на спине — если такой сон даже с двумя маленькими подушками (под колени и поясницу) не покажется вам удобным, переходите ко сну на боку.

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На каком боку лучше спать?

Сон на боку — одна из двух рекомендованных поз для сна, подходящих практически любому человеку. Однако важную роль играет то, на каком боку вы спите. Сон на правом боку может провоцировать изжогу, тогда как сон на левом снижает выработку кислоты в желудке и полезен при рефлюксной болезни.

Наиболее правильным положением рук при сне на боку является вытягивание их вдоль тела. Подкладывая руки под подушку вы можете спровоцировать как боли в шее, так и неприятное чувство онемения. Если же держать руки вытянутыми не вам удобно, обнимайте вторую маленькую подушку.

Как правильно спать?

Несмотря на то, что сон на животе помогает пищеварению и может избавить от храпа, привычка спать в этой позиции провоцирует боли в шее и спине. Сгибая одну из ног в колене и подкладывая руку под голову вы усугубляете ситуацию — позвоночник искривляется, а мышцы шеи и плеч перетягиваются.

Проветрите спальню. Воздух в спальне должен быть свежим и немного прохладным, а сама комната для сна — темной и без источников яркого белого света (например, энергосберегающих ламп). Привычка валяться перед сном в постели с ноутбуком или наличие телевизора в спальне — главные причины возникновения хронической бессонницы.

Инвестируйте деньги в матрас. Поскольку треть нашей жизни мы проводим во сне, чрезвычайно важно использовать это время оптимальным образом. Сон на неудобной кровати со старым продавленным матрасом существенно хуже восстанавливает силы — не экономьте на своем здоровье и купите ортопедический матрас.

Выберите правильную подушку. Главный критерий выбора подушки — предпочитаемая вами поза для сна. Если вы спите на спине, то вам подойдет тонкая, если на боку — более высокая. Однако сама подушка должна быть изготовлена из синтетических материалов, так как натуральный пух накапливает пыль и бактерии.

Не обманывайте свой организм ярким светом. Яркий белый свет от экрана мобильного телефона, компьютера или телевизора говорит организму о том, что на дворе — разгар дня и вовсе не время отдыхать. Чтобы повысить качество сна и засыпать быстрее, нужно как минимум за час до отхода в постель отложить смартфон в сторону.

Будьте аккуратны со снотворным. Если целый день вы пьете кофе, а вечером «выключаете» себя мощным снотворным, то стоит задуматься о привычках. Ограничьте потребление кофеина, а в качестве снотворного средства используйте безрецептурный мелатонин — он не вызывает привыкания и не дает затуманенного чувства утром.

Лучшая поза для сна

Сон в неправильной позиции искривляет позвоночник и может стать причиной хронических болей в шее и нижней части спины. Также он может вызвать головные боли, временную задержку дыхания во время сна (апноэ), изжогу и боли в желудке. Не говоря о поверхностном сне, ночных кошмарах и о храпе.

За исключением тех людей, у которых наблюдаются проблемы с дыханием и храпом, сон на спине является приоритетным выбором позы для сна. Именно в этом положении позвоночник находится в максимально нейтральной позиции, что помогает организму эффективно восстанавливать силы.

Дополнительные подушки

Использование небольших подушек существенно улучшает любую позу во время сна. Если вы спите на спине, используйте среднюю подушку, размещенную под коленями (она поможет держать таз в более комфортном положении), а также совсем маленькую и плоскую подушку, подложенную под поясницу.

Зажатая между ног подушка поможет сделать сон на боку более удобным. Тем, кто все же предпочитает сон на животе и не может спать в другой позе, рекомендуется подкладывать подушку среднего размера под нижнюю часть живота — это существенно снизит нагрузку на позвоночник.

Доктора не рекомендуют спать на животе, так как это вызывает боли в шее и спине. Наиболее полезным для восстановления сил организма является сон на спине с дополнительными подушками под коленями и поясницей, а также сон на боку с небольшой подушкой, зажатой между ног.