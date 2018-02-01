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Россия готовится к "великой войне", которую Кремль прогнозирует до 2023 года, – Арьев

01.02.2018 20:54
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Россия готовится к "великой войне", которую Кремль прогнозирует до 2023 года, – Арьев

Европейские политики забыли, чем закончились попытки задобрить агрессора перед Второй Мировой. История может повториться.
Об этом заявил вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы, нардеп Владимир Арьев.
По его словам, в Российской Федерации готовятся к "большой войне", которую Кремль прогнозирует до 2023 года.
"В России всерьез готовятся к большой войне, которую Кремль прогнозирует до 2023 года. А театр боевых действий всегда идет там, где есть малейшее сопротивление, в том числе из-за слабодушия и распрей", – считает Арьев.
Он также прокомментировал украинско-польские отношения и предостерег от конфликта между странами.
"Тотальное забвение истории или безответственность по принципу "а вдруг на этот раз пронесет?". Польские политики забыли, чем закончилась вражда Украины и Польши для обоих государств", – отметил он.

Источник 24tv.



Теги: Россия, Донбасс, война, готовность
 
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