Россия готовится к "великой войне", которую Кремль прогнозирует до 2023 года, – Арьев

01.02.2018 20:54

Европейские политики забыли, чем закончились попытки задобрить агрессора перед Второй Мировой. История может повториться.

Об этом заявил вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы, нардеп Владимир Арьев.

По его словам, в Российской Федерации готовятся к "большой войне", которую Кремль прогнозирует до 2023 года.

"В России всерьез готовятся к большой войне, которую Кремль прогнозирует до 2023 года. А театр боевых действий всегда идет там, где есть малейшее сопротивление, в том числе из-за слабодушия и распрей", – считает Арьев.

Он также прокомментировал украинско-польские отношения и предостерег от конфликта между странами.

"Тотальное забвение истории или безответственность по принципу "а вдруг на этот раз пронесет?". Польские политики забыли, чем закончилась вражда Украины и Польши для обоих государств", – отметил он.

Источник 24tv.